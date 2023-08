La fine della storia tra Massimo Segre e Cristina Seymandi - video lo spiffero

IL SERVIZIO DEL TG1 SULLA SPUTTANESCION DI CRISTINA SEYMANDI BY MASSIMO SEGRE

Estratto dell’articolo di Hoara Borselli per “Libero quotidiano”

ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE COMMENTA IL CASO SEGRE - SEYMANDI AL TG1

«Cristina Seymandi non la difenderei mai. Difenderei Massimo Segre tutta la vita, anche gratis». Inizia così la nostra chiacchierata con Annamaria Bernardini de Pace, riconosciuta tra i migliori avvocati italiani e specializzata nelle cause di famiglia. […] Sulla vicenda del pubblico tradimento di Torino, ha le idee molto chiare e contesta, a suo dire, l’ipocrisia delle femministe che si sono schierate a difesa di Cristina.

Avvocato, secondo lei esiste un diritto di vendetta che può essere esercitato anche in pubblico come accaduto nella vicenda di Torino?

«No, secondo me non esiste un diritto di vendetta, esiste casomai un bisogno di punizione. […] Massimo Segre non ha messo in campo una vendetta bensì un bisogno insuperabile di chiarezza. […] chi tradisce non è mai sincero. Per tradire la menzogna è necessaria».

MASSIMO SEGRE E CRISTINA SEYMANDI - MEME

Non ha quindi ravvisato in questo gesto plateale di Massimo Segre alcuno scopo che la notizia diventasse virale esponendo Cristina alla pubblica gogna?

«No, non penso che lui immaginasse potesse diventare virale. Ha colto semplicemente l’occasione per chiarire una vicenda della quale era stato messo al corrente probabilmente da un amico, anche se pare che siano stati proprio i figli di Massimo a farlo».

C’è un passaggio nella lettera che Massimo Segre ha letto, nel quale spende belle parole per la figlia di Cristina, definendola meravigliosa. Non pensa, alla luce di ciò che è accaduto, di averle involontariamente fatto del male? Possibile non ci abbia pensato?

annamaria bernardini de pace e la moglie di mario chiesa

«No, lui questa cosa non l’ha messa in conto. Quando una persona è tradita è totalmente devastata, se ama è totalmente governata dal dolore. Questo vale anche nel campo del lavoro e dell’amicizia. Se tu hai una fiducia categorica […] in una persona, il tradimento non è soltanto un calcio in faccia, è un calcio nel cuore e nel culo. Non riesci a pensare ai figli degli altri, giustamente pensi a te stesso. Del resto lui non è che ha fatto di più di quello che aveva già fatto lei. La figlia prima o poi avrebbe saputo che la madre tradiva. La colpa è sempre del traditore e non di chi rivela il tradimento».

MEME SU CRISTINA SEYMANDI

Lei quindi non è dell’ idea che i panni sporchi si debbano lavare in casa? Soprattutto quando si tratta di vicende private e delicate?

«No! Questa frase mi ha sempre fatto schifo. Sono contro l’ipocrisia. Io trovo anzi che il fatto che lui abbia rotto la tradizione del “piemontese falso e cortese”, sia una cosa socialmente utile […]. […]

[…] se tutto questo fosse successo a Napoli, Bari, Roma non avrebbe creato tutto questo casino. A Torino lo crea molto di più e aggiungo che l’amico che ha fatto girare il video si è reso conto dell’importanza storica e sociale di questo gesto. Secondo me è stato anche positivo».

[…] Io Massimo Segre l’ho trovato geniale.

«Lo sposerei all’istante perché è un uomo che mi dà fiducia, perché intelligente, creativo. Un uomo onesto che sente il dolore del tradimento, che si indigna per la mancanza di rispetto della fiducia, che non si vergogna di dire di essere un cornuto come la maggior parte degli uomini.

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 1

Avrà notato che la maggior parte delle donne che si sono pubblicamente schierate, hanno definito il gesto di Massimo una gravissima forma di violenza ai danni di Cristina. Questa solidarietà alla traditrice è uno schifo. Secondo me queste sono tutte donne con la coda di paglia.

Se questa identica sceneggiata l’avesse fatta una donna, oggi, questa donna ,arriverebbe a diventare Presidente della Repubblica, portata a braccio da tutte le donne d’Italia. È così perché le donne in Italia, diversamente dai paesi europei più avanzati, proteggono le donne solo perché sono donne, non perché sono nella ragione e nel torto».

cristina seymandi 2

Così rischia di essere accusata di andare contro le donne?

«Deve pensare che quando io ho iniziato la mia professione, il mio studio legale è stato il primo, in Italia, composto solo da donne. Avevo solo un uomo, segretario».

Per scelta?

«Per 10 anni io ho avuto il 95 per cento di clienti femmine, ho sempre difeso le donne perché negli anni ’80 le donne erano trattate come delle babysitter di lusso. Adesso il mondo è cambiato e difendo il 70 per cento degli uomini che sono oggi le vere vittime.

Gli uomini vittime delle donne?

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 17

«Esattamente così. Oggi le donne sono capaci, intelligenti, furbe, cattive, anche molto più degli uomini. Oggi le donne fanno tutto ciò che prima non sapevano fare. Pensi che arrivano in ufficio da me con pacchi di documentazione, sanno già come provare il tenore di vita, mentre quarant’anni fa non sapevano neanche in che banca, il marito, avesse il conto corrente. Ora dirò una cosa che fa incazzare tutte le femministe».

Quale cosa? Facciamole incazzare.

«Le donne non hanno più bisogno di essere difese, ognuna si deve difendere da sola».

anna maria bernardini de pace 5

Cosa risponde alle femministe incazzate che le mostrano i numeri dei femminicidi in Italia?

«Rispondo che una donna oggi dovrebbe sapere che c’è questo rischio. Io stessa che non sono più una ragazzina ho paura a uscire la sera da casa da sola. Questo perché siamo circondati da immigrati irregolari. Lo attestano i numeri. Il 40 per cento delle aggressioni sessuali e dei femminicidi è per mano di stranieri. Arrivano senza mogli, senza donne hanno bisogno di soddisfare i loro istinti sessuali. A Milano ho paura di uscire la sera».

Lei ha dichiarato che laddove Cristina Seymandi dovesse intentare una causa per diffamazione sicuramente la perderebbe. Come fa ad esserne così certa?

massimo segre 1

«Cristina ha tutto il diritto di intentare una causa […] ma sono certa possa perderla. Primo perché non è stato Massimo a far girare il video; secondo lui l’ha detto nell’ambito di una cerchia di amici. È vero che bastano tre persone per la causa di diffamazione, ma lui ha spiegato il motivo per cui lo ha fatto».

Parliamoci chiaro, Cristina si era già auto diffamata se è vero che l’aveva tradito più volte. Se Cristina Seymandi chiedesse di essere difesa da lei?

«Non lo farei mai. Difenderei Massimo tutta la vita perché ciò che ha fatto ha un valore nobile e non è un valore bieco. Tradire è bieco, chiarire e raccontare il tradimento, in qualunque modo tu lo faccia, è un gesto nobile». Lui in tribunale può sempre far valere l’“exceptio veritatis”».

Ovvero?

«Io non ti ho diffamato ma ho semplicemente detto la verità e te la dimostro. Per cui quello che ho detto non ti può diffamare dal momento che tu hai già diffamato me tradendomi apertamente».

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 29

[…] Cristina Seymandi ha detto che ha le prove per dimostrare che anche lei sarebbe stata tradita da Massimo e forse anche prima.

«Va bene, ma non è che se uno viene tradito ha il pass per il tradimento di risposta. Io ribadisco che difenderei Massimo tutta la vita, anche gratis. Del resto ho detto che oggi preferisco difendere gli uomini».

Cosa risponde a questo luogo comune: “gli uomini tradiscono più delle donne”?

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 28

«Ormai deve essere messo nel dimenticatoio: le donne tradiscono forse molto più degli uomini, ma sono molto più furbe, più accorte, più intelligenti. E riescono spesso ad avere relazioni con altre donne senza che nessuno in famiglia, soprattutto il marito, se ne accorga. Anzi, tranquillizzando chiunque.

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 23 massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 10 massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 18 cristina seymandi 1 tweet sul caso segre seymandi 4 massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 14 cristina seymandi 3 massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 4 massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 3