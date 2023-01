“MATTEO MESSINA DENARO NON SI PENTIRÀ MAI” – SALVATORE BAIARDO, IL FAVOREGGIATORE DEI GRAVIANO CHE A NOVEMBRE HA “PREDETTO” L’ARRESTO DEL BOSS, STASERA SARÀ DI NUOVO OSPITE DI GILETTI A “NON È L’ARENA”: “QUANDO SI FA UNA TRATTATIVA CI SONO SEMPRE PIÙ PERSONE” – “CREDO CHE MESSINA DENARO SI SIA SEMPRE CURATO A PALERMO. PER UNA LATITANZA DI 30 ANNI SONO NECESSARIE COMPLICITÀ A LARGO RAGGIO, A 360 GRADI” – VIDEO

Estratto dell’articolo di Giu. Leg. per “La Stampa”

È novembre del 2022, alla trasmissione «Non è l'Arena» un signore grassoccio, con i capelli grigi retti all'indietro dagli occhiali da sole, una camicia azzurra e le bretelle a rombi, dice qualcosa che non può passare inosservato.

Parla dei boss Giuseppe e Filippo Graviano, già reggenti del mandamento di Ciaculli-Brancaccio, oggi rinchiusi in carcere in regime di 41 bis: «L'unica sua speranza (dei Graviano), e me lo auguro anche io per loro, è che venga abrogato l'ergastolo ostativo e che comincino a godersi la famiglia, i figli. E magari chi lo sa che avremo un regalino.

Magari presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato, che faccia una trattativa lui stesso per consegnarsi e fare un arresto clamoroso, e magari arrestando lui esce qualcuno che ha l'ergastolo ostativo senza che ci sia clamore... Sarebbe un fiore all'occhiello», dice. A parlare è Salvatore Baiardo, fiancheggiatore dei boss di Cosa Nostra, personaggio misterioso e oscuro.

Due mesi dopo, lunedì scorso, Messina Denaro è arrestato a Palermo. […] Le parole di Baiardo diventano una «profezia». Fanno il giro del web. […] Di lui – va detto - fonti investigative e inquirenti di provata credibilità sottolineano l'inaffidabilità.

Ora, alla domanda se davvero presume (come detto a La7) che ci sia stata una trattativa che abbia condotto all'arresto dell'ex latitante, risponde che «se l'ho detto in quella trasmissione è perché ne ero più che convinto».

E se questa (per lui) asserita interlocuzione sia stata solitaria o meno, aggiunge: «Penso che quando si fa una trattativa ci sono sempre più persone (che prendono parte alla stessa, ndr)».

Secondo Baiardo, Matteo Messina Denaro, fin dalla scoperta della malattia, avvenuta il 17 novembre 2020 con la diagnosi di tumore invasivo al colon fatta dai medici dell'ospedale di Mazara del Vallo, «credo si sia sempre curato a Palermo».

Niente viaggi lontano dal suo feudo nel trapanese, insomma, in cliniche del Nord o all'estero. […]

E poi, sull'imprendibilità per 30 anni del capo della mafia trapanese e su come questo sia stato possibile, sottolinea che «come avevo già detto per Graviano, affinché ciò avvenga sono necessarie complicità a largo raggio, a 360 gradi». Infine giudica praticamente impossibile l'eventualità che Messina Denaro possa pentirsi: «Non credo proprio che lo farà mai». […]

