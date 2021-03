“LA MATTINATA PIÙ SURREALE, SPLENDIDA E PIENA D'AMORE DELLA MIA VITA” - EMILY RATAJKOWSKI HA ANNUNCIATO AL MONDO LA NASCITA DEL FIGLIO SYLVESTER APOLLO BEAR, POSTANDO SU INSTAGRAM UNA FOTO IN CUI ALLATTA IL FIGLIO VENUTO AL MONDO L'8 MARZO – LA MODELLA HA DOCUMENTATO L’EVOLUZIONE DEL SUO CORPO CON UNA SERIE DI NUDI DA STURBO SUI SOCIAL…

Anna Lupini per "d.repubblica.it"

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski ha annunciato al mondo la nascita del figlio Sylvester Apollo Bear. La modella ha postato su Instagram una foto in cui allatta il figlio annunciando che è nato l'8 marzo nella "mattinata più surreale, splendida e piena d'amore della mia vita".

Supermodella e attrice, Emily ha raggiunto la notorietà mondiale nel 2013 per la sua apparizione in topless nel video della canzone Blurred Lines di Robin Thicke. Il video, molto criticato e accusato di sessismo (a ballare nude erano solo le donne) è stato tuttavia il viatico per calcare le più famose passerelle internazionali.

emily ratajkowski 9

Nel 2015 Emily ha debuttato sulla passerella di Marc Jacobs a New York e da lì non si è più fermata, sfilando per Miu Miu Bottega Veneta, Dolce & Gabbana e Versace. Possiede anche una propria linea di costumi da bagno, Inamorata. Dal 2018 è sposata con l'attore Sebastian Bear-McClard, le nozze sono avvenute in segreto dopo un fidanzamento lampo.

Il nudo, che Emily vive in modo molto naturale, è una costante del suo profilo Instagram e lo è stato anche nel corso della gravidanza, quando ha mostrato i cambiamenti del suo corpo anche in un celebre servizio per Vogue da lei stessa girato nel periodo del primo lockdown.

