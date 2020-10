30 ott 2020 16:26

“PER ME È COME UNA DROGA, NON RIESCO A FERMARMI” – LA CONFESSIONE CHOC DEL NECROFILO CHE RUBO’ LE CENERI DI ELENA AUBRY, LA 26ENNE ROMANA MORTA IL 7 MAGGIO 2018 IN VIA OSTIENSE - A CASA DELL’UOMO C'ERANO FOTO E CIMELI DI 375 RAGAZZE MORTE E UN DIARIO DOVE ANNOTAVA LE PROFANAZIONI DELLE TOMBE - "LE IMMAGINI PIÙ BELLE LE TENEVO ESPOSTE, CON LE CORNICI. PER ME ERANO SACRE. SCEGLIEVO GIORNI E ORARI E PORTAVO, COME ESCAMOTAGE, CIBO PER GATTI TRA LE…”