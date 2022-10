21 ott 2022 08:35

“PER ME SARAI SEMPRE UN ANGELO” – FRANCESCO TOTTI HA SCRITTO UNA LETTERA APERTA AI GIORNALISTI DEL “CORRIERE” PAOLA DI CARO E LUCA VALDISERRI PER LA MORTE DEL LORO FIGLIO FRANCESCO, TRAVOLTO E UCCISO A ROMA DA UN’AUTO GUIDATA DA UNA RAGAZZA UBRIACA E DROGATA – “LUCA E PAOLA HANNO PERCORSO CON ME LA MIA CRESCITA DA RAGAZZO A UOMO A PADRE. SENTO SOLO DI STRINGERLI A ME CON TANTO AFFETTO”