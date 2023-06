“I MEDIA MI HANNO TRASFORMATO IN UN MOSTRO” – KEVIN SPACEY SI TOGLIE QUALCHE MACIGNO DALLA SCARPA E ASPETTA LA SUA VENDETTA: “IN QUESTO MOMENTO MOLTI TEMONO CHE, SE MI SUPPORTANO, VERRANNO CANCELLATI. MA SONO CERTO CHE QUESTE STESSE PERSONE SARANNO PRONTE AD ASSUMERMI QUANDO VERRÒ SCAGIONATO. PARLARE DELLE ACCUSE NEI MIEI LAVORI? NON HO ALCUN INTERESSE A COMBATTERE QUALCOSA CONTRO CUI NON VALE LA PENA LOTTARE…”

Kevin Spacey è fermamente convinto che gli addetti ai lavori sono pronti a ingaggiarlo se verrà scagionato dalle accuse di violenza sessuale a Londra a seguito nell'imminente processo che dovrebbe iniziare il 28 giugno. L'attore lo ha affermato in una recente intervista con ZEITmagazin in cui accusa i media di averlo trasformato in un mostro.

"È un momento in cui molti temono che, se mi supportano, verranno cancellati" ha dichiarato l'attore. "Ma so che ci sono persone in questo momento che sono pronte ad assumermi nel momento in cui sarò scagionato da queste accuse a Londra. Nel momento in cui accadrà, sono pronti ad andare avanti".

Kevin Spacey ha confessato di trarre forza dalla solidarietà dei fan in questo momento difficile dichiarando: "I media hanno fatto del loro meglio per trasformarmi in un mostro, ma dalla gente non ho visto altro che affetto".

[…] nega che parlerà nei suoi lavori delle accuse rivoltegli: "Non sto cercando di pareggiare i conti. Non ho alcun interesse a combattere qualcosa contro cui non vale la pena combattere."

