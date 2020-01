“I MEDICI MI HANNO SCONSIGLIATO LA TINTA AI CAPELLI” – EMMA MARRONE NON SARA' PIU' BIONDA: DOPO L'OPERAZIONE LE HANNO CONSIGLIATO DI ABBANDONARE LE SOSTANZE SCHIARENTI, FACENDO TORNARE A MIGLIAIA DI DONNE IL DUBBIO SUGLI EFFETTI NOCIVI DELLE COLORAZIONI. ''MI SONO PRESA LA LIBERTÀ DI METTERLI A RIPOSO, POTREI ANCHE NON TORNARE PIÙ BIONDA. L’IMPORTANTE È SAPERE CHE SONO BIONDA DENTRO…” - VIDEO

Gennaro Marco Duello per "www.fanpage.it"

emma marrone 1

Emma Marrone sarà una delle superospiti del Festival di Sanremo 2020, tra le più attese per la sua quarta volta sul palco dell'Ariston (la prima come ospite). In una intervista a "Sette", il settimanale del Corriere della Sera, rivela quello che, a causa del tumore alle ovaie combattuto con una operazione chirurgica riuscita benissimo, non potrà fare più: tingersi i capelli di biondo. "Potrei addirittura non esserlo mai più".

Le parole di Emma Marrone

"Io sono bionda dentro". Queste le parole di Emma Marrone, parafrasando un po' uno dei suoi ultimi successi "Io sono bella". Sul palco del Teatro Ariston, ospite nella serata del martedì come special guest, tornerà con i capelli al naturale, su consiglio dei medici che le hanno salvato la vita.

emma marrone 4

I! miei capelli non saranno più biondi. Dopo l’operazione subita, i medici mi hanno sconsigliato di tingermi. Mi sono presa la libertà di metterli a riposo, potrei anche non tornare più bionda. L’importante è sapere che sono bionda dentro".

Il tumore alle ovaie sconfitto

emma marrone 5

Era il 20 settembre quando Emma Marrone annunciava un temporaneo stop per motivi di salute, senza entrare nei dettagli: a poco a poco trapelò la notizia di un intervento necessario per Emma, che già due anni prima affrontò. "Ammalarsi è sempre ingiusto, ma non ho mai pensato ‘perché capita di nuovo a me?', dichiarò, "Mi sono detta: ‘È successo, mi curo, torno e così è stato'”.

emma marrone 2

Non ho avuto timore di espormi troppo, condividendo con il pubblico la malattia: non potevo non dirlo, qualcuno aveva comprato voli e alberghi per esserci. Fosse capitato in un momento vuoto non avrei detto nulla. La paura c'è ancora. Ogni tre mesi, quando devo fare le analisi ma in sala operatoria sono entrata come una spaccona.

Il ritorno al Festival di Sanremo

EMMA MARRONE

Emma Marrone torna al Festival dopo le tre partecipazioni passate, due come concorrente e una come co-conduttrice. Partecipa nel 2011 insieme ai Modà con il brano "Arriverà". Vincitrice del Festival di Sanremo 2012 con il brano “Non è l’inferno”, co-conduttrice con Arisa nell’edizione del Festival di Sanremo 2015 al fianco di Carlo Conti. Per lei, questa sarà la prima volta nelle vesti di ospite. Si esibirà sul palco del Teatro Ariston portando dal vivo un brano estratto dal suo ultimo album "Fortuna" e un medley dei suoi più grandi successi.

