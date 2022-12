“MEG ERA IL CAPRO ESPIATORIO PER IL PALAZZO” – HARRY E MEGHAN STANNO DOSANDO IL VELENO CONTRO LA FAMIGLIA REALE UN TRAILER ALLA VOLTA: NELLA CLIP DI LANCIO DELLE ULTIME TRE PUNTATE DEL DOCUMENTARIO, SI PARLA DI UNA “GUERRA CONTRO MEGHAN CONDOTTA ATTRAVERSO BRIEFING NEGATIVI DEL PALAZZO SUI DUCHI PER ANDARE INCONTRO ALL'AGENDA DI ALTRI” – MA IN QUESTO MONDO DI IMPICCIONI, SPARLARE PAGA: LA DOCUSERIE È LA PIÙ VISTA SU NETFLIX NELLA SETTIMANA DI DEBUTTO… - VIDEO

1. HARRY E MEGHAN, TRAILER ACCUSA PALAZZO DI “STORIE NEGATIVE”

il documentario harry e meghan 2

Da www.ansa.it

Nel nuovo trailer del documentario 'Harry e Meghan' i Duchi del Sussex tornano all'attacco della Royal Family: Meghan accusa Buckingham Palace di aver dato in pasto ai media storie negative sul suo conto.

Il breve clip si apre con Jenny Afia, partner di uno studio legale londinese specializzato in privacy, che parla di "una vera guerra contro Meghan", condotta attraverso "briefing negativi del Palazzo" sui Duchi "per andare incontro all'agenda di altri".

il documentario harry e meghan 1

L'amica di Meghan, Lucy Fraser, rincara la dose: "Meg divenne il capro espiatorio per il Palazzo. Cosi' davano in pasto storie su di lei, vere o false non importa, per evitare che altre storie meno favorevoli venissero raccontate". Parla poi la Duchessa: "Funzionava cosi'. Una storia negativa su un membro della famiglia appare sui media per un minuto. Si dicono: 'Dobbiamo farla sparire'. Ma i media funzionano come il mercato immobiliare, sia sul web che sulle prime pagine. C'e' sempre uno spazio da riempire con qualcosa che riguarda i reali". Domani escono le ultime tre puntate della docuserie. I primi tre episodi, gia' distribuiti in streaming, sono diventati per Netflix, il documentario piu' visto di sempre.

il documentario harry e meghan 3

“HARRY E MEGHAN” SBANCA SU NETFLIX, PIÙ VISTA IN PRIMA SETTIMANA

(ANSA) "Harry e Meghan" è la docuserie più vista su Netflix nella settimana di debutto. Lo riferisce Cnn citando un comunicato della stessa piattaforma di streaming. In particolare è stata vista per 81,55 milioni di ore. La serie, in cui gli stessi duchi di Sussex dicono tutta la loro verità sulla loro storia d'amore e la loro vita dietro le telecamere, è risultata nella top 10 degli show più visti in 85 paesi mentre è al numero uno nel Regno Unito. I primi tre episodi della docuserie, in due parti, sono già andati in onda mentre dal 15 dicembre saranno disponibili gli ultimi tre.

documentario harry e meghan 7 documentario harry e meghan 6 documentario harry e meghan 4 documentario harry e meghan 5 documentario harry e meghan 12 meghan markle meghan thomas markle principe harry meghan markle documentario harry e meghan 11 documentario harry e meghan 3 documentario harry e meghan 2 documentario harry e meghan 13 documentario harry e meghan 14 documentario harry e meghan 15 documentario harry e meghan 16 documentario harry e meghan 17 documentario harry e meghan 8