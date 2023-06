“MEGHAN MARKLE? NON HA ALCUN TALENTO” - JEREMY ZIMMER, UNO DEGLI AGENTI PIÙ POTENTI DI HOLLYWOOD, TUMULA I SOGNI DI GLORIA DELLA DUCHESSA DOPO LA ROTTURA CON SPOTIFY: “SOLO PERCHÉ SEI FAMOSO NON SIGNIFICA CHE SEI BRAVO A FARE QUALCOSA” – ORA ESCE FUORI CHE QUELLO SCIROCCATO DEL PRINCIPE HARRY, A CORTO DI IDEE PER IL PODCAST, VOLEVA INTERVISTARE PUTIN PER FARLO PARLARE DEI SUOI TRAUMI INFANTILI. MA CI STA A PIJA PER IL CULO?

Estratto dell'articolo di Luigi Ippolito per www.corriere.it

Lui è uno degli agenti più potenti di Hollywood, ma per Jeremy Zimmer, capo dell’agenzia United Talent, ci sono pochi dubbi: «Viene fuori che Meghan Markle non era un grande talento audio – ha detto in un’intervista – o in ogni caso nessun tipo di talento».

Il caustico commento è arrivato sull’onda del licenziamento dei duchi di Sussex da parte di Spotify, il gigante dello streaming che ha messo fine al loro contratto da 20 milioni e ha cestinato la programmata seconda serie del podcast di Meghan. «Solo perché sei famoso non significa che sei bravo a fare qualcosa», ha concluso Zimmer, uno che ha guidato la carriera di attori come Benedict Cumberbatch.

[…] Bill Simmons, responsabile dell’innovazione e della monetizzazione per Spotify, ha definito i duchi «due fottuti imbroglioni»: «Una sera mi devo ubriacare – ha detto – e raccontare della chiamata su Zoom con Harry per provare ad aiutarlo con qualche idea per il podcast. E’ una delle mie storie migliori…».

A quanto pare, una delle trovate del figlio di Carlo e Diana era quella di intervistare Putin sui suoi traumi infantili! (e ce lo vediamo zar Vladimir che confessa a Harry: «Sì, ho invaso l’Ucraina perché da piccolo mi bullizzavano»). A questo punto, appare probabile che pure Netflix non confermi il contratto da 100 milioni siglato con i Sussex: una serie di progetti sono stati già accantonati, da un documentario sulla disinformazione a un programma per bambini, mentre almeno altre due idee televisive sono state rifiutate in partenza.

[…] la coppia sembra aver raschiato il fondo del barile con le sue rivelazioni sulla famiglia reale e appare in difficoltà a produrre contenuti che vadano al di là delle loro esperienze private. Come ha scritto il Times, la realtà è che Harry non ha nulla da dire e che nessuno è interessato a quello che dice Meghan.

In altre parole, la carriera americana dei duchi di Sussex sembra essere già arrivata al capolinea. Il progetto di lei era quello di lucrare sull’aura reale e trasformarsi in celebrities d’Oltreoceano: ma risulta difficile prendere un principe inglese e riciclarlo in una star di Hollywood. […]

