14 ago 2023 14:50

“MEGLIO IN CARCERE CHE CON MIA MOGLIE” – A MONTORO, IN PROVINCIA DI AVELLINO, UN 36ENNE CHE STAVA SCONTANDO I DOMICILIARI SI È PRESENTATO AI CARABINIERI AUTODENUNCIANDOSI PER EVASIONE PUR DI NON CONVIVERE PIÙ CON LA MOGLIE: “DUE MESI D'INFERNO, PORTATEMI IN CELLA” – L'UOMO, INDAGATO PER SPACCIO, TEMENDO CHE I CARABINIERI LO RISPEDISSERO A CASA, HA MINACCIATO DI FARE DEL MALE ALLA DONNA. COSÌ È STATO SUBITO TRASFERITO…