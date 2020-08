“MELANIA SI È RIFIUTATA DI USARE LO STESSO BAGNO DEGLI OBAMA” – NELLO SCOPPIETTANTE LIBRO DELL’EX CONSIGLIERA DELLA FIRST LADY STEPHANIE WINSTON WOLKOFF SI RACCONTA LA REAZIONE DELLA MOGLIE DI TRUMP LA PRIMA VOLTA CHE HA MESSO PIEDE ALLA CASA BIANCA: “HA PENSATO FOSSE UNA DISCARICA. SI È RIFIUTATA DI TRASFERIRSI A WASHINGTON FINO A QUANDO LA CASA BIANCA NON È STATA RIDISEGNATA E RINNOVATA. HA DATO UN’OCCHIATA ALLA CAMERA DA LETTO E AI SERVIZI IGIENICI E…”

«Melania pensava che gli alloggi della residenza presidenziale fossero una discarica». Sono le scoppiettanti verità rivelate nel libro “Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady” scritto dall’ex amica e consigliera Stephanie Winston Wolkoff.

«Melania si è rifiutata di trasferirsi a Washington DC fino a quando la Casa Bianca non è stata completamente ridisegnata e rinnovata – racconta una fonte che ha letto il libro – Stephanie racconta di come Melania ha dato un'occhiata alla sua camera da letto e al bagno e ha chiesto una nuova doccia e servizi igienici. Non era disposta a usare lo stesso bagno degli Obama o di chiunque altro, non avrebbe avuto importanza se si trattava della regina d'Inghilterra.

melania and me

casa bianca

Voleva che tutto fosse ridecorato, ridipinto, voleva nuovi mobili: tutto era vecchio e malandato e voleva che fosse nuovo di zecca. Melania è la moglie del presidente e non si aspettava di doversi accontenatare di roba usata e di seconda mano». E così Melania è rimasta nel suo attico alla Trump Tower di New York mentre il bagno veniva rifatto e altri miglioramenti venivano apportati al vecchio spazio abitativo di Michelle Obama.

