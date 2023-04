6 apr 2023 08:00

“MELANIA TRUMP È ARRABBIATA CON IL MARITO MA NON LO LASCERÀ" - A PARLARE DELL'EX FIRST LADY AMERICANA, GRANDE ASSENTE NEL GIORNO DELL'INCRIMINAZIONE DI DONALD TRUMP, È LA SUA EX MIGLIORE AMICA STEPHANIE WINSTON WOLKOFF: “MELANIA VIVE IN UNA TORRE D'AVORIO DELLA NEGAZIONE. OVVIAMENTE DI STORMY DANIELS E SA TUTTO. IL SUO SILENZIO È LA SUA DIGNITÀ. SARÀ ACCANTO AL MARITO COME SEMPRE FA. IL LORO È UN MATRIMONIO TRANSAZIONALE, LEI SAPEVA A COSA ANDAVA INCONTRO QUANDO HA SPOSATO DONALD"