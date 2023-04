“MELANIA VUOLE IL DIVORZIO” – LA SIGNORA TRUMP SAREBBE A UN PASSO DALLO SFANCULARE DONALD - A FAR IMBESTIALIRE L’EX MODELLA SAREBBE STATO IL RACCONTO DELL’EX CONIGLIETTA DI PLAYBOY KAREN MCDOUGAL, LA SECONDA DONNA CHE TRUMP AVREBBE PAGATO PER COMPRARNE IL SILENZIO SU UNA PRESUNTA RELAZIONE – LA SIGNORA HA RACCONTATO DI AVER AVUTO UNA STORIA CON IL TYCOON FRA IL 2006 E IL 2007, MENTRE MELANIA ERA INCINTA E…

donald e melania trump lancio candidatura 2024

[…] stanno uscendo dettagli clamorosi sulla molla che ha fatto decidere Melania per dire basta al matrimonio e che ha per protagonista l’ex coniglietta di Playboy Karen McDougal (la seconda donna che Donald Trump, secondo il procuratore di Manhattan, ha pagato per comprarne il silenzio su una presunta relazione).

Il caso McDougal

Il caso di McDougal era emerso con forza durante la campagna del 2016 anche grazie a un audio, registrato segretamente dal suo ex fixer Michael Cohen, in cui Trump discuteva il pagamento all'ex coniglietta di Playboy che affermava di avere avuto una relazione con il tycoon fra il 2006 il 2007, quando Melania era incinta e diede alla luce Barron Trump.

karen mcdougal 3

[…] McDougal e Trump si incontrarono a una festa in piscina nella Playboy Mansion, al termine della quale il tycoon le chiese il numero di telefono.

La cena nel bungalow privato

I due iniziarono a parlare spesso telefonicamente fino al loro primo appuntamento per cena in un bungalow privato al Beverly Hills Hotel di Los Angeles. McDougal rimase impressionata da Trump e dal suo charme e la loro relazione iniziò. Si incontravano ogni volta che Trump era a Los Angeles nello stesso albergo, nello stesso bungalow e ordinando, almeno per il tycoon, la stessa cena, ovvero bistecca e purè di patate.

[…]L’ex modella ha raccontato che Trump le promise di regalarle una casa a New York e la presentò ad alcuni membri della sua famiglia, fra i quali Donald Trump Jr e la sua ex moglie Vanessa, che allora era incinta. Un rapporto di mesi intenso al quale McDougal mise fine nell'aprile del 2007, in parte esasperata dai commenti di Trump violenti e in molte occasioni offensivi.

«Melania non ce la fa più»

donald trump e karen mcdougal nel 2016

Amici della coppia, comunque, spiegano che Melania ha sempre taciuto per i quieto vivere, ma che, di fronte a quest’ultimo schiaffo pubblico ha deciso: vuole il divorzio. E i motivi ci sono tutti.

