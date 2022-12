“MELONI FINO A MAGGIO POTREBBE AVERE QUALCHE PROBLEMA, MA POI GIOVE IN TORO LE OFFRE ADEGUATA PROTEZIONE” – LE PREVISIONI DI BRANKO PER I POLITICI: “SALVINI SI È ROVINATO CON LE SUE MANI. NEL 2019 AVEVA UN CIELO BELLISSIMO, MA NON LO HA SFRUTTATO. LA SINISTRA? LE STELLE NON SALVANO NESSUNO DI LORO” – CHE ANNO SARÀ IL 2023? “I PROSSIMI MESI SARANNO DIFFICILI ED ENIGMATICI, MA ESALTANTI" - L'ESODO DEI MIGRANTI, LA GUERRA IN UCRAINA E LA PREVISIONE DELLA PANDEMIA A SETTEMBRE 2019...

Nicoletta Sipos per “Chi”

BRANKO

Ci attende un anno importante e gli spostamenti dei pianeti lo confermano», dice l’astrologo che prepara le previsioni settimanali per “Chi” e firma questo oroscopo annuale con i pronostici per tutti i mesi del 2023, segno per segno.

Domanda. A quali spostamenti si riferisce?

Risposta. «Per cominciare, Saturno chiude il suo tragitto in Acquario per entrare in Pesci e Plutone entra in Acquario dopo 248 anni. È il primo, vero segnale dell’inizio dell’Era dell’Acquario che secondo alcuni esperti sarebbe iniziata il 1° gennaio 2000, ma che di fatto comincia invece quest’anno. E non in gennaio, ma dopo il 7 marzo, quando si delinea il nuovo quadro astrale».

D. Che cosa dobbiamo attenderci?

R. «I prossimi mesi saranno difficili ed enigmatici, ma esaltanti. Sempre che le persone intuiscano i segnali che arrivano dal cielo».

D. Cioè?

R. «La congiunzione SaturnoNettuno ci riporta al passaggio precedente tra il 1845-1849, gli anni della grande carestia in Irlanda e dell’esodo degli irlandesi verso l’America. L’Europa deve prepararsi all’arrivo in massa di nuovi migranti accettando la severa lezione di Saturno che ci toglierà più di una illusione».

D. Dobbiamo preoccuparci?

R. «Preoccuparsi non serve, ma è sicuramente utile tenere gli occhi aperti. Per fortuna il generoso Giove aiuterà l’economia, e l’agile Mercurio chiamerà all’opera tutta la sua creatività per aiutarci».

D. Lei è stato il primo ad annunciare l’arrivo di una pandemia già nel settembre del 2019.

R. «In effetti dissi che era in arrivo un male nuovo e misterioso e ne previdi l’inizio per il marzo 2020.

Dissi addirittura che sarebbe fuggito da un laboratorio. In realtà pare che il contagio si sia diffuso in un mercato, ma ancora non è chiarissimo dove sia nato il virus. È evidente però che resterà insidioso anche nel prossimo futuro con le sue mutazioni».

D. Cosa dicono le stelle sul fronte della guerra?

R. «L’astrologia non offre grandi consolazioni. Anche sotto questo punto di vista dovremo aprire gli occhi. L’oroscopo di Zelensky è inquietante.

GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI MEME BY GNENTOLOGO

La sua Luna di nascita lo rende rigido e amante delle armi. I nostri leader dovrebbero pensarci bene prima di seguirlo con tanto entusiasmo».

D. Cosa dicono le stelle dei politici di casa nostra?

R. «Vedo in gran forma il nostro presidente del Consiglio, un tipico Capricorno. Fino a maggio potrebbe avere qualche problema, ma da maggio fino a tutto dicembre 2023 Giove in Toro le offre adeguata protezione.

Ho cominciato a studiare il suo cielo nel 2008 e già allora la davo vincente anche se aveva un seguito minimo. Ci sono i presupposti perché proceda bene. Solo Matteo Renzi è alla sua altezza. Può essere frenato solo dalla sua presunzione, ma io sono certo che tornerà in sella».

D. E Matteo Salvini?

R. «Si è rovinato con le sue mani annunciando la crisi del governo gialloverde nel 2019 e finendo all’opposizione. Aveva un cielo bellissimo, ma non lo ha sfruttato».

D. Che ne sarà della sinistra?

R. «Le stelle non salvano nessuno di loro».

D. Chiudiamo con una nota positiva?

R. «Viene da Venere, pianeta dell’amore, dell’eleganza e del lusso. Non ci abbandonerà».

D. Queste sono, ovviamente, note generali.

R. «Nelle prossime pagine troverete le previsioni segno per segno, mese per mese. E per chi non si accontenta, c’è il mio libro, Calendario astrologico 2023 (vedi box a lato), in cui le previsioni sono giorno per giorno».

branko GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI CONFERENZA STAMPA MANOVRA oroscopo 2