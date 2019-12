“MENTRE MI PICCHIAVA URLAVA 'LEI NON SA CHI SONO IO'” - UNA TASSISTA ROMANA È STATA AGGREDITA DA UNA DONNA PERCHÉ SI RIFIUTAVA DI PASSARE SULLA CORSIA PREFERENZIALE DEI TRAM – QUANDO LE FA PRESENTE CHE È VIETATO, LA CLIENTE HA INIZIATO A INNERVOSIRSI, ED È SCESA SENZA PAGARE: “QUANDO LE HO CHIESTO IL DOVUTO PER LA CORSA MI HA PRIMA URLATO CONTRO, POI MI HA PICCHIATO CON IL CELLULARE, FINCHÉ…”

Camilla Mozzetti per “il Messaggero - Cronaca di Roma”

«Mi era già capitato di essere aggredita ma all' epoca si trattava di un uomo, drogato e ubriaco, stavolta invece ad assalirmi è stata una donna, una quarantenne, che prima mi ha chiesto di passare su una corsia preferenziale riservata ai tram, poi non ha voluto pagarmi la corsa. Sa qual è l' aspetto che mi di ogni altro mi ha lasciato basita? L' atteggiamento di questa signora, ben vestita e beneducata, che mentre mi picchiava con il suo cellulare urlava lei non sa chi sono io».

Comincia così il racconto di Rosina, 47 anni da venti tassista per una cooperativa della Capitale, che lo scorso 11 dicembre è stata aggredita verbalmente e fisicamente in via delle Botteghe Oscure da una cliente. Donne che picchiano le donne. Eccolo il nuovo canovaccio sulle aggressioni ai conducenti dei taxi di Roma. Tutto è iniziato quando Rosina al parcheggio di piazza Trilussa fa salire una donna, professoressa a quanto pare, diretta a Termini.

«Lungo il tragitto quando siamo arrivate a Botteghe Oscure c' era un po' di traffico e la signora racconta Rosina mi ha chiesto di passare sulla preferenziale». Ma quando la tassista le fa presente che in quel tratto possono transitare solo i tram e che lei avrebbe potuto essere multata, la cliente perde la pazienza. «Ha iniziato ad agitarsi, a innervosirsi e a quel punto prosegue la vittima le ho detto che se voleva, poteva scendere e prendere un altro taxi o raggiungere la stazione in un altro modo».

LA DINAMICA

E così è andata: la cliente apre lo sportello lasciandolo aperto, si fa scaricare la valigia e ferma un altro taxi dentro cui getta il trolley e sale senza però pagare la corsa fatta da Trastevere con Rosina. «Si trattava di 6 euro prosegue la tassista ma per l' atteggiamento di questa donna, l' improntitudine mostrata quando le ho chiesto il dovuto per la corsa mi ha prima urlato contro: lei non sa chi sono io, cicciona e poi mi ha picchiato con il cellulare che teneva in mano».

A sedare la rissa una passante che ha poi confermato ai carabinieri intervenuti la dinamica. In 20 anni di servizio Rosina, che il giorno seguente ha sporto denuncia al commissariato Appio Nuovo, non ha mai avuto problemi sul lavoro. «C' è una quota di colleghi che non si comporta bene e questo è innegabile, ma trovarsi al centro di una vicenda come la mia, lascia basiti alla fine mi ha pagato la corsa avendomi però insultata e picchiata». «Un atteggiamento di profonda arroganza», bollano i sindacati, mentre dal Campidoglio arriva la condanna dell' assessore ai Trasporti Pietro Calabrese: «Episodio gravissimo che va perseguito».

