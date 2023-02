UN “MERCOLEDÌ” MAI COSI' GRASSO – IL TRAVESTIMENTO CHE QUEST’ANNO ANDRÀ PIÙ DI MODA TRA LE RAGAZZE A CARNEVALE SARÀ QUELLO DI “MERCOLEDÌ”, IL PERSONAGGIO DELLA FAMIGLIA “ADDAMS” IL CUI BALLETTO È DIVENTATO VIRALE SUI SOCIAL – I GENITORI SONO IN SUBBUGLIO PER CERCARE GLI ABITI CHE SERVONO PER TRASFORMARE LA PROPRIA BAMBINA IN UNA COPIA PERFETTA DELL'ATTRICE... - VIDEO!

Cipria sul volto per rendere l'incarnato pallido, rossetto vinaccia e matita nera sotto agli occhi per simulare le occhiaie. E ancora abito, scarpe e collant rigorosamente neri, senza dimenticare il colletto di camicia che invece deve essere bianco: trasformarsi in Mercoledì Addams, il fenomeno del momento.

A pochi giorni da Carnevale è Mercoledì mania: i gruppi Facebook di mamme sono pieni di post per chiedere consigli su dove trovare il costume, sui social ci sono tutorial per realizzare da sé abito, trucco e acconciatura.

L'ultima star in ordine di tempo è stata Madonna, che una settimana fa ha postato un video improvvisando la sua personale versione del balletto che impazza sul web. E anche Lady Gaga, diventata inconsapevolmente la voce della piccola di casa Addams, si è scatenata su TikTok sulle sue stesse note, superando quota 13,5 milioni di visualizzazioni.

Mercoledì è l'idolo delle adolescenti, che si immedesimano nell'anti-eroina dark che le traghetta verso l'età adulta con la magia. La serie di Tim Burton trasmessa da Netflix, che ha appena annunciato la seconda stagione, ha trasformato la bambina imbronciata con le trecce, in un'icona. Le ragazzine la adorano. Ma piace pure alle mamme che si organizzano per realizzare il perfetto costume di Carnevale 2023.

La caccia al costume è già cominciata. Sul sito Pianeta Mamma c'è un tutorial per realizzarlo passo passo: la base sono vestito, collant e scarpe nere e un colletto di camicia bianco. Poi tocca al trucco - cipria, matita, rossetto scuro - e all'acconciatura con frangetta e trecce. […]

Del resto su TikTok il balletto sulle note di Bloody Mary di Lady Gaga ha già ispirato la realizzazione di 4,3 milioni di video. La canzone, pubblicata nel 2011 nell'album Born this way, non è nella colonna sonora della serie: è stata una tiktoker a utilizzarla sulla coreografia di Mercoledì, scatenando uno dei trend più durevoli della piattaforma e sancendo il sodalizio ormai rodato tra Netflix e TikTok. […]

La creator Angelica Siciliani, 26 anni, romana che fa la spola tra Milano e Londra, nei suoi profili social @angietutorials, su Tiktok quasi 542mila follower, ha spiegato come realizzare il video con l'immancabile Mano che veglia sulla protagonista. "Ho mostrato con pochi semplici passaggi come farla camminare e ballare", racconta Angelica. "Mercoledì piace tantissimo perché è sì dark, ma mai oscura. È una principessa in nero, ma protettiva col fratello, con molti lati umani. Nella sua relazione difficile con la mamma, molte si possono riconoscere. E poi è magica, la sua marcia in più. Da Harry Potter in poi, il fantasy è amatissimo". Viva Mercoledì.

