Io avvocato di Gina Lollobrigida? “Mi vide in una docuserie Netflix e mi fece chiamare dal suo assistente. Ogni volta che ci siamo incontrati è stata lucida e presente. Nel primo incontro che avemmo, come prima cosa, mi disse che voleva diseredare suo figlio, non voleva lasciargli nulla, non avevano un buon rapporto”. A raccontarlo, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è l’ex magistrato Antonio Ingroia, che è stato anche avvocato dalla celebre attrice scomparsa da pochi giorni.

L’arresto di Matteo Messina Denaro? “I fatti convergono in modo inoppugnabile. Lui era il più accorto, attento e prudente dei latitanti e aveva grandissime coperture. Uno così nell’ultimo anno diventa sbadato, distratto e si mette e fare i selfie? E’ come se avesse detto: venitemi a prendere, vi aspetto. E i problemi fisici c’entrano poco e nulla”.

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’ex magistrato Antonio Ingroia, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Secondo lei in Parlamento, oggi, ci sono dei politici legati alla mafia? “E’ ovvio e naturale che ci siano”. Per quale motivo sarebbe ovvia e naturale un’affermazione così forte? “Perché è la storia dell’Italia”. Si riferisce a parlamentari che hanno avuto rapporti o li hanno anche ora? “Non posso avere informazioni in tempo reale.

Certo escludo che chi li ha avuti, ed è stato eletto per quei rapporti. oggi possa permettersi di sganciarsi da quelle relazioni”. Nella sua lunga carriera di magistrato, lei interrogo’ anche Silvio Berlusconi. Che ricordi ha di quella occasione? “Lo interrogai una volta, devo dire che umanamente lui è molto simpatico. E mi disse una cosa molto carina”. Quale? “Mi disse: sa che lei avrà un luminoso futuro in politica?”

