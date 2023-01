17 gen 2023 17:31

“MESSINA DENARO NON ERA IL CAPO DEI CAPI, NON ERA IL SUCCESSORE DI RIINA” - LO STORICO SALVATORE LUPO INVITA A FRENARE GLI ENTUSIASMI PER LA CATTURA DEL BOSS: “NON ESERCITAVA LA FUNZIONE DEL CAPO DEI CAPI. ERA UN MEDIATORE D'AFFARI, UN CAPO LOCALE. DIRE CHE SIA STATO IL SUCCESSORE DI RIINA È UN GROSSO ERRORE, LA STAGIONE DELLA MAFIA STRAGISTA SI E’ CHIUSA 30 ANNI FA. L’ARRESTO NON LONTANO DA CASA? NON SAREBBE MAI STATO PRESO SE FOSSE STATO ALTROVE: IL MAFIOSO CHE SE NE VA, D'ALTRONDE, SMETTE DI ESERCITARE LA PROPRIA FUNZIONE…”