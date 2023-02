ARSENICO, MERLETTI & ZONETTI - FULVIO ABBATE LANCIA UNA FRECCIATA A GEPPI CUCCIARI, RAPPRESENTATA DA BEPPE CASCHETTO, E SUBITO LUCA BOTTURA E ENRICO BERTOLINO (ENTRAMBI SCUDERIA CASCHETTO) LO ATTACCANO SUI SOCIAL - INIZIA SANREMO E PARTE LA “TRANSUMANZA” (A SPESE NOSTRE) DELLE TRASMISSIONI RAI IN LIGURIA - PAOLA EGONU CIANCIA DI RAZZISMO E PIROSO LA FULMINA - IL SOLERTE GIORNALISTA, FINO A IERI LEGHISTA DI FERRO, È STATO FOLGORATO COME TANTI SULLA VIA DI GIORGIA E PARTECIPA IN QUOTA FDI A TUTTI I PROGRAMMI DEL CREATO…