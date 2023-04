“METTETE LA TESTA IN UN SACCO E SPEDITELA AL COMANDANTE” – UN GRUPPO DI SOLDATI RUSSI AVREBBE DECAPITATO, PER LA PRIMA VOLTA DALL’INIZIO DEL CONFLITTO, UN MILITARE UCRAINO – I MACELLAI SI SONO ACCANITI SUL PRIGIONIERO CON UN COLTELLACCIO: “LAVORIAMO, FRATELLI! TAGLIATEGLI LA TESTA! SPEZZATEGLI LA SPINA DORSALE!” - LE URLA DISPERATE DELLA VITTIMA: “FA MALE, NON FARLO…”

«Lavoriamo, fratelli! Tagliategli la testa! Spezzategli la spina dorsale! Che c'è, non hai mai tagliato una c... di spina dorsale prima d’ora? Fino alla fine, c…!».

[…] un altro squarcio sulla mostruosità del male nella guerra della Russia all’Ucraina. Le immagini sono state filmate da quello che sembra essere un soldato russo, mentre un suo commilitone taglia la testa – in un lago di sangue – a quello che secondo i canali telegram che hanno postato la storia, si ritiene sia un prigioniero di guerra ucraino. La vittima, all’inizio della scena, urla, grida «fa maleeee!», supplica «non farlo». Poi ovviamente non parla più. Diciamo “sembra” perché l’autenticità del video non è stata ancora confermata indipendentemente.

Queste immagini segnano un altro passo nella discesa finale nell’orrore, e sicuramente rappresentano uno degli elementi che andranno portati a L’Aja, per capire con esattezza i responsabili e il contesto. Sono state pubblicate e diffuse nel canale Telegram da un propagandista estremista russo già tristemente noto, Vladislav Pozdnyakov. Il canale si chiama Muzhskoye gosudarstvo, “Uno stato di maschi”, è conosciuto per incitare alla violenza, in particolare contro le donne e la comunità LGBT+

Per capire il livello di violenza del personaggio, il canale è stato bannato persino da VKontakte, il social media più diffuso in Russia. Che non è già di per sé esattamente un giardino fiorito. Pozdnyakov ha anche aggiunto, di suo, un commento sarcastico, definendo il suo campo, quello russo, contrario alla brutalità contro i prigionieri di guerra ucraini.

[…] Nel filmato un uomo in uniforme militare con una fascia gialla (apparentemente ucraina) al braccio giace a terra, e su di lui si accanisce un uomo in mimetica con il volto coperto e una benda bianca intorno alla gamba. Il taglio della testa avviene con un coltellaccio.

[…] Quando la testa viene separata dal corpo, l’uomo che filma il video dice «mettetela in un sacco. E mandatela al comandante». Alcuni canali telegram suggeriscono che il crimine sarebbe stato commesso nell’estate 2022.

[…] Kyiv sta già ufficialmente avvalorando come autentico il filmato, perché si è espresso direttamente e personalmente il capo dello staff del presidente ucraino, Andriy Yermak: «Ci sarà una risposta e responsabilità per tutto». E Zelensky stesso ha deciso di parlarne.

