“MHACKERONI” DI TRAVERSO PER GLI AMERICANI – UN GRUPPO DI PIRATI INFORMATICI ITALIANI (CHE SI CHIAMA MHACKERONI, UNIONE DELLE PAROLE HACKER E MACCHERONI) È RIUSCITO A PENETRATE NEI SISTEMI INFORMATICI DEL PENTAGONO E A “IMPOSSESSARSI” DI UN SATELLITE AMERICANO – NON È STATO UN ATTO DI TERRORISMO, ERA TUTTO LEGALE: SI TRATTA DI UNA COMPETIZIONE INDETTA DALLA DIFESA STATUNITENSE PER TESTARE I PROPRI SISTEMI INFORMATICI - A PARTECIPARE ALLA GARA ERANO 5 SQUADRE MA GLI "AZZURRI" HANNO VINTO...

Estratto dell’articolo di David Puente per www.open.online

foto dal satellita scattata dai mhackeroni 4

Un gruppo hacker italiano ha preso il controllo del satellite Moonlighter del governo americano. L’impresa è opera di ricercatori e studenti delle università italiane, tra queste il Politecnico di Milano con tanto di complimenti via Twitter/X da parte della rettrice Donatella Sciuto.

Gli hacker italiani, noti con il nome di Mhackeroni, non verranno mai incriminati. La violazione – per quanto assurdo possa sembrare per i non addetti ai lavori – è del tutto legale e concordata con le autorità americane. Insomma, il Pentagono sapeva tutto e in un certo senso ci sperava. Inoltre, verranno ricompensati con un premio di 50 mila dollari messi in palio proprio dal dipartimento della difesa spaziale e dall’aeronautica militare degli Stati Uniti, in quanto vincitori della competizione informatica “Hack-A-Sat” della Def Con.

mhackeroni 3

La competizione si è svolta a Las Vegas e ha visto come finalisti cinque gruppi hacker, qualificati dopo un duro round di eliminazioni tra centinaia di team di tutto il mondo. Oltre al team italiano Mhackeroni, vincitori dell’edizione 2023, troviamo i polacchi “Poland can into Space” (secondi classificati), gli svizzeri “PFS” (terzi), i tedeschi “Krautsat” e gli americani “SpaceBitsRUs”. […]

La competizione, iniziata venerdì 11 agosto, si è conclusa il 13 agosto con la pubblicazione delle fotografie scattate dai tre finalisti dal satellite. Ecco l’immagine ottenuta dal team italiano Mhackeroni, pubblicata anche dall’account Twitter/X ufficiale della competizione. […]

mhackeroni 1 mhackeroni 5