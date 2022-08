“MI ASPETTO CHE LUI MARCISCA IN GALERA, MA CHE NON PAGHI UNA PERSONA SOLA, ALTRIMENTI SUCCEDERÀ DI NUOVO” – IL NIPOTE DI ALESSANDRA MATTEUZZI, LA DONNA UCCISA A MARTELLATE DALL’EX COMPAGNO: “MIA ZIA ERA UNA PERSONA DI CUORE, NON SI MERITAVA QUESTO, SPERO CHE QUESTO EPISODIO SERVA A CAMBIARE LE COSE” – IL RITRATTO DEL KILLER, GIOVANNI PADOVANI: LA VITA DA CALCIATORE DI SERIE D GLI STAVA STRETTA E SOGNAVA UN FUTURO DA INFLUENCER. AVEVA CONDIVISO LA CAMPAGNA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E SCRIVEVA “SEMPRE UMILI”, MENTRE PUBBLICAVA IL SUO ROLEX SUBMARINER…

1 - UCCISA A BOLOGNA: PROCURATORE, NON È CASO DI MALAGIUSTIZIA

(ANSA) - "In questa vicenda non si può affatto parlare di malagiustizia". Lo dice al Gr1 il procuratore di Bologna Giuseppe Amato, sulla morte di Alessandra Matteuzzi, uccisa dall'ex compagno, che aveva denunciato per stalking.

"La denuncia - dice Amato - è stata raccolta a fine luglio, il primo agosto è stata iscritta e subito sono state attivate le indagini che non potevano concludersi prima del 29 agosto perché alcune persone da sentire erano in ferie. Quello che potevamo fare lo abbiamo fatto". Dalla denuncia, secondo Amato, "non emergevano situazioni di rischio concreto di violenza, era la tipica condotta di stalkeraggio molesto"

2 - UCCISA A BOLOGNA: NIPOTE, MI ASPETTO NON PAGHI SOLO LUI ++

(ANSA) - "Mia zia era una persona di cuore e non si meritava tutto questo, spero che questo episodio serva a cambiare le cose. Mi aspetto che lui marcisca in galera, ma che non paghi una persona sola, altrimenti succederà di nuovo". Lo ha detto Matteo Perini, nipote di Alessandra Matteuzzi, la 56enne massacrata di botte e martellate a Bologna dall'ex fidanzato Giovanni Padovani, 27 anni, che lei a luglio aveva denunciato per stalking.

3 - UCCISA A BOLOGNA: CARTABIA CHIEDE ACCERTAMENTI ISPETTORI

(ANSA) - La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, attraverso il suo Gabinetto, ha chiesto agli uffici dell'Ispettorato di "svolgere con urgenza i necessari accertamenti preliminari, formulando, all'esito, valutazioni e proposte". Un'iniziativa presa a fronte delle ricostruzioni di stampa sul femminicidio di Bologna. E' quanto si apprende da fonti di via Arenula.

4 - UCCISA A BOLOGNA: ARRESTATO CONDIVISE CAMPAGNA ANTI VIOLENZA

(ANSA) - Giovanni Padovani, 27enne arrestato per l'omicidio della compagna Alessandra Matteuzzi, a novembre 2021 aveva condiviso sui social una campagna contro la violenza sulle donne della squadra di calcio in cui giocava all'epoca. Il 25 novembre 2021, giornata internazionale sul tema, aveva rilanciato su Instagram un messaggio del Troina Calcio, dove appariva lui, con la fascia da capitano, davanti al messaggio "Stop violenza sulle donne. Il Troina Calcio dice no alla violenza di genere e in genere!".

5 - UCCISA A BOLOGNA: PM CHIEDE CARCERE, AGGRAVANTE STALKING

(ANSA) - Il pm Domenico Ambrosino ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per Giovanni Padovani, accusato di omicidio aggravato dallo stalking nei confronti dell'ex compagna Alessandra Matteuzzi, martedì sera in via dell'Arcoveggio a Bologna. L'udienza è stata fissata davanti al Gip Andrea Salvatore Romito per domani mattina, l'indagato è difeso dall'avvocato Enrico Buono. In mattinata è stato conferito al medico legale Guido Pelletti l'incarico per l'autopsia, esame che comincerà domani pomeriggio. La difesa ha nominato come consulente di parte Giuseppe Fortuni.

6 - Alessandra Matteuzzi uccisa a martellate a Bologna, arrestato l'ex (diventato stalker): denunciarlo non è servito

Estratto dell’articolo di Claudia Guasco per www.ilgazzettino.it

[…] La vita da difensore di serie D gli stava stretta, Giovanni Padovani sognava in grande. «Sempre umili», scriveva con intento ironico sui social immortalando il Rolex Submariner allacciato al polso.

Originario di Senigallia, un po' calciatore e un po' modello, tatuaggi sparsi e pose plastiche nelle foto, puntava a reinventarsi influencer dopo una gavetta da promessa del pallone. Poco alla volta svanita: dalle giovanili del Napoli, con qualche presenza nella Nazionale under 17, ai contratti in quarta serie con alcune parentesi in serie C, tra il 2020 e il 2021 indossa la maglia del Football Club Rieti, dieci presenze e circa 300 minuti di gioco.

[…] L'ossessione di Padovani, il tarlo che lo rodeva era Alessandra Matteuzzi: per lei la storia era finita, lui la perseguitava. Il giovane sicuro di sé, che amava il calcio e ostentava il fisico da modello, era diventato uno stalker. […] Era la stessa persona che, otto mesi fa, rilanciava su Istagram il messaggio della Troina calcio: «Stop alla violenza sulle donne. Respect».

[…] L'ultima storia su Instagram di Padovani risale alle 21 di martedì, poco prima di compiere il delitto, quando già si trovava sotto casa di Alessandra. È una foto in bianco e nero che mostra l'autostrada dal parabrezza di un'auto, probabilmente scattata mentre guidava verso Bologna. La scorsa settimana, in pantaloncini e a torso nudo, si autocelebrava dopo un allenamento: «Troppo selvaggio per vivere, troppo raro per morire. Serenità». Ora i commenti di apprezzamento delle fan lasciano il posto agli insulti. Il più benevolo è «assassino, devi marcire in galera».

