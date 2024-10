21 ott 2024 09:03

“MI CANDIDERÒ ALLE PRESIDENZIALI IN RUSSIA DOPO PUTIN” - YULIA NAVALNAYA, VEDOVA IN ESILIO DEL DEFUNTO LEADER DELL'OPPOSIZIONE RUSSA ALEKSEI NAVALNY, INTENDE PRESENTARSI COME CANDIDATA ALLE ELEZIONI PRESIDENZIALI QUANDO SARÀ FINITA L'ERA PUTIN: LO HA DETTO LA STESSA 48ENNE IN UN'INTERVISTA ALLA BBC - “FARÒ DI TUTTO PER FAR CADERE IL SUO REGIME AL PIÙ PRESTO”