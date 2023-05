“MI CAPIRAI SOLO QUANDO TI FARÀ MALE L'ANIMA COME A ME” – MAURIZIO BEGHÉ, IL 61ENNE DI CARRARA CHE IL 5 MAGGIO HA SPARATO AL VOLTO ALL’EX COMPAGNA 32ENNE NELLA LORO CASA, IN PROVINCIA DI COMO, AVEVA PIANIFICATO UN OMICIDIO-SUICIDIO: LA DONNA È STATA COLPITA DI STRISCIO ALLO ZIGOMO MENTRE LUI SI È SUICIDATO – IL PIANO EMERGE DA UN BIGLIETTO LASCIATO ALLE FIGLIE: “MAMMA E PAPÀ VI PROTEGGERANNO DA LASSÙ” – A FAR SCATTARE IL RAPTUS ERA STATO IL…

Aveva programmato tutto Maurizio Beghé, il 61enne originario di Carrara che venerdì 5 maggio ha sparato al volto alla ex compagna 32enne, fortunatamente colpita solo di striscio allo zigomo, e poi si è ucciso nella casa dove la famiglia viveva con due figlie di 8 e 6 anni a Cremnago (frazione di Inverigo, Como) prima della separazione: il dettaglio è emerso dopo che è stata scoperta la lettera d'addio che l'uomo aveva lasciato in un armadio e alcuni post sui social. […]

«Mi capirai solo quando ti farà male l'anima come a me». Proprio il 5 maggio era infatti arrivata per l'uomo - accusato di maltrattamenti in famiglia - l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Questo ha fatto scattare il raptus di follia.

Il biglietto prima di uccidersi

Nel biglietto, come rivela il quotidiano La Provincia di Como, Beghé aveva scritto: «Il vostro papà vi vuole bene. Mamma e papà da lassù vi proteggeranno sempre». Parole che non lasciano dubbi su come l'uomo voleva uccidere l'ex moglie e poi ammazzarsi, un piano però fallito: è stata la stessa donna, che si è salvata scappando per le scale e rifugiandosi a casa dei vicini, a trovare il messaggio, dal quale emerge che Beghé non avrebbe avuto intenzione di fare del male alle figlie

