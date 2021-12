27 dic 2021 17:42

“MI DISSE: PER GUARIRE DEVI FARE SESSO CON ME” - ANNA MARIA È UNA DELLE VITTIME DEL GINECOLOGO “BONIFICATORE” GIOVANNI MINIELLO, CHE PROPONEVA DI AVERE RAPPORTI CON LUI PER SCONFIGGERE IL PAPILLOMA VIRUS: ORA È AI DOMICILIARI DOPO ESSERE STATO ARRESTATO IL 30 NOVEMBRE PER VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA - QUANDO LUI LE DIEDE UN APPUNTAMENTO, LEI SI SPAVENTÒ E DECISE DI CHIAMARE “LE IENE” PER NON RIMANERE SOLA IN QUELLA STORIA...