22 apr 2023 15:30

“MI DOVETE PAGARE DI PIÙ” – LO SCHEMA CON CUI OPERAVA GIORGIA CASTRIOTA, LA GIP DI LATINA, FINITA IN MANETTE INSIEME AL COMPAGNO COMMERCIALISTA PER MAZZETTE AI DANNI DELLE AZIENDE – AL GIUDICE VENIVANO ASSICURATI IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO E LE UTENZE, LO STIPENDIO DELLA COLF, VACANZE L'ABBONAMENTO ANNUALE IN TRIBUNA D'ONORE ALLO STADIO OLIMPICO DA 4.300 EURO. E POI SFIZI VAI: DA GIOIELLI DA BULGARI FINO A UN ROLEX – LUI SI ERA STANCATO DI LEI, MA RESTAVA INSIEME PER…