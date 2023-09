12 set 2023 10:24

“MI GIRAI E VIDI IL TRENO CHE PASSAVA. MI BUTTAI A TERRA TERRORIZZATO, PER FORTUNA NON ERO IN MEZZO AI BINARI” - LEONARDO AGUSTA, EX DIPENDENTE 23ENNE DELLA DITTA PER CUI LAVORAVANO I 5 OPERAI MORTI A BRANDIZZO, RACCONTA IL SUO PRIMO GIORNO DI LAVORO ALLA "SIGIFER": “UNA VOLTA CHIESI AL MIO CAPO SQUADRA SE AVEVA GIÀ IL FOGLIO CHE CI AUTORIZZAVA. MI RISPOSE CHE SE NON MI ANDAVA POTEVO ANCHE STARMENE A CASA O ANDARE A DORMIRE SUL FURGONE. IO PRESI E ME NE ANDAI E NON MI RINNOVARONO IL CONTRATTO..."