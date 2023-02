“MI HA AGGREDITO LEI, IO MI SONO SOLO DIFESA” – A PIETRAPERZIA, IN PROVINCIA DI ENNA, UNA 32ENNE UCCIDE LA SUOCERA A COLTELLATE E COLPI DI FORBICE - IL MARITO LA TROVA A CAVALCIONI MENTRE FUMA SUL CADAVERE. ARRESTATA PER OMICIDIO AGGRAVATO, LA DONNA, CHE SOFFRIVA DI DEPRESSIONE, HA CONFESSATO: “NON LA SOPPORTAVO” – L’EPISODIO CHE HA FATTO DEFLAGRARE I RAPPORTI TRA LE DUE…

Seduta a cavalcioni sul cadavere della suocera, appena uccisa a coltellate e colpi di forbice in cucina, stava tranquillamente fumando una sigaretta. Si è ritrovato di fronte a questa scena, appena entrato in casa, Francesco Arnone, marito della 32enne Laura Di Dio - arrestata per omicidio aggravato - e figlio della vittima: Margherita Margani, 62 anni.

Poi, però, la lite, le coltellate - una mortale alla gola - i colpi di forbice e l’arresto. Ai carabinieri, Laura Di Dio ha confessato l’omicidio. Ma ha tentato di discolparsi sostenendo di essersi difesa dalla madre del marito. «È stata mia suocera ad aggredirmi con un coltello, io mi sono difesa», avrebbe detto la 32enne ai militari e al magistrato. Poi aggiungendo: «Ma non la sopportavo». Nel corso dell’interrogatorio, la Di Dio avrebbe anche raccontato che era la suocera ad occuparsi dei figli. E il marito, pur di non lasciarla sola con i bambini, chiamava la madre per farla vigilare sul comportamento della moglie.

Una situazione causata dalla depressione di cui soffriva la 32enne. Acuitasi durante la gravidanza dell’ultimo figlio e, in particolare, in seguito a un episodio avvenuto nel luglio del 2018. Quando Chirstian Arnone, il cognato della 32enne, esplose alcuni colpi di pistola contro il fratello Francesco - marito di Laura - ritenendo l’avesse picchiata. Non lo colpì, ma venne arrestato per tentato omicidio. Mentre la donna fu colta da malore e trasportata al pronto soccorso.

Da quel momento, i rapporti tra suocera e nuora divennero tesi. Perché Margherita Margani la riteneva colpevole dell’arresto del figlio...