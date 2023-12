“MI HA COSTRETTA A FARE SESSO” – LE VIOLENZE RACCONTATE DALLA FIDANZATA 23ENNE DI RUDY GUEDE, CONDANNATO PER CONCORSO IN OMICIDIO NEL CASO MEREDITH KERCHER – IL 36ENNE IVORIANO HA TRASCORSO GLI ULTIMI 13 ANNI IN CARCERE E, TORNATO IN LIBERTA' DOVRA’ AFFRONTARE LE NUOVE ACCUSE - IL COMMENTO DI RAFFAELE SOLLECITO, INDAGATO E POI ASSOLTO PER L’OMICIDIO DI MEREDITH: “NULLA È CAMBIATO DAL 2007”

LE ACCUSE DELL'EX FIDANZATA DI RUDY GUEDE: "COSTRETTA A FARE SESSO CONTRO LA MIA VOLONTÀ"

Estratto dell’articolo di Raffaele Strocchia per www.today.it

RUDY GUEDE

Braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento alla ex fidanzata per Rudy Guede: il provvedimento è scattato in seguito alla denuncia presentata da una 23enne viterbese con la quale il 36enne originario della Costa d'avorio ha convissuto dopo essere uscito dal carcere.

Il 23 novembre 2021 l'ivoriano era infatti stato scarcerato dopo aver scontato 13 anni di reclusione per l'omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa a Perugia nel 2007. La scarcerazione era avvenuta con qualche mese di anticipo sul fine pena per buona condotta nel penitenziario e durante le attività rieducative.

Per Guede tuttavia i guai non sono terminati. Ora la ex compagna ha raccontato agli inquirenti di vessazioni che sarebbero avvenute tra il 2022 e il 2023, ovvero già pochi mesi dopo la scarcerazione.

Più episodi che sarebbero stati documentati dai poliziotti della squadra mobile che hanno indagato sulla vicenda. I referti medici racconterebbero le lesioni che sarebbero state provocate da Guede e per cui la ragazza sarebbe dovuta ricorrere alle cure dei sanitari.

rudy guede in pizzeria

Nella denuncia, presentata questa estate, la 23enne, ascoltata dagli inquirenti, non parla solo di aggressioni ma dice anche di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà durante quella convivenza che viene definita turbolenta, scandita da tira e molla tra i due. […]

RUDY GUEDE, RAFFAELE SOLLECITO: "MOLESTO CON LE RAGAZZE, NIENTE È CAMBIATO"

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

"Non seguo la vita di Guede, ma non mi sembra che sia cambiato niente". Con queste parole, Raffaele Sollecito ha commentato la decisione di divieto di avvicinamento alla ex compagna e l'obbligo di braccialetto elettronico nei confronti di Rudy Guede, il 36enne cittadino ivoriano già condannato in passato per l'omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia nel novembre del 2007.

amanda knox e raffaele sollecito dopo l omicidio meredith.

"Alla luce di quanto accaduto oggi mi sembra che non sia cambiato in niente - ha commentato ancora Sollecito in un audio diffuso da "Pomeriggio Cinque" -. Quello che era prima di entrare in carcere, quello che leggevamo negli atti, che fosse molesto con le ragazze, si riconferma tristemente e altrettanto tristemente si constata che non si è pentito.

Persone hanno testimonianze di ogni genere. Quindi, diciamo questo c'era all'epoca poi quello che è successo dopo non l'ho seguito". E ancora: "Prima dell'omicidio stesso (di Meredith, ndr) era praticamente la prova provata, della sua colpevolezza, della sua responsabilità. Questo che sta succedendo adesso purtroppo mi fa intendere che in fondo niente è cambiato". […]

ARTICOLI CORRELATI

rudy guede.