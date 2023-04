“MI HA INFILATO LA MANO NEGLI SHORTS SUL SET” – LA DENUNCIA DI SARAH BROOKS, UNA DELLE TREDICI DONNE CHE ACCUSA GÉRARD DEPARDIEU DI ABUSI SESSUALI – L’ATTRICE SAREBBE STATA MOLESTATA NEL 2015 SUL SET DI “MARSEILLE”, LA PRIMA SERIE FRANCESE DI NETFLIX: “STAVAMO SCATTANDO LA FOTO DI GRUPPO E SONO STATA COSTRETTA A TOGLIERGLI LA MANO UNA PRIMA VOLTA. LUI L’HA RINFILATA NEI PANTALONCINI E IO HO DETTO QUELLO CHE STAVA FACENDO A VOCE ALTA. E LUI HA RISPOSTO: 'E ALLORA? PENSAVO VOLESSI SFONDARE…'"

Estratto dell'articolo di Concetta Desando www.iodonna.it

sarah brooks gerard depardieu

Già indagato dallo scorso anno per stupro e aggressioni sessuali, Gérard Depardieu finisce di nuovo nell’occhio del ciclone per nuove accuse di abusi. A puntare il dito contro l’attore 74enne, uno dei simboli del cinema francese, è il sito d’inchiesta Mediapart, che ha svelato le testimonianze di 13 donne che lo accusano. Ma lui, come già in passato, torna nuovamente a negare gli abusi, respingendo fermamente tutte le accuse. […]

Le parole di Sarah Brooks

Tra le testimonianze riportate nell’inchiesta, compare anche quella di Sarah Brooks. L’attrice ha conosciuto Depardieu nel 2015 sul set di Marseille, la prima serie francese di Netflix, che per lei – all’epoca ventenne – era la prima esperienza cinematografica. A Mediapart la Brooks ha raccontato che durante lo scatto della foto di gruppo, Depardieu le infilò una mano negli short.

gerard depardieu

Lei gli tolse la mano «una prima volta», ma lui insisté, proseguendo la molestia. «Gliel’ho tolta una seconda volta e ho detto ad alta voce: c’è Gégé (diminutivo di Gérard, ndr) che allunga le mani nei miei pantaloncini». Lui, imperturbabile, le avrebbe quindi risposto: «E allora? Pensavo che volessi sfondare nel mondo del cinema». E a quel punto «Tutti si sono messi a ridere. Io stavo malissimo: è stato davvero umiliante».

Considerato intoccabile

[...] cast e produzione hanno dato poco peso all’accaduto come se l’attore fosse un «mostro sacro» intoccabile.

L’unico a intervenire, secondo Mediapart, è stato invece il regista Fabien Onteniente, che ha confermato di aver richiamato Depardieu per i suoi atteggiamenti sul set di Turf.

gerard depardieu 5

Gérard Depardieu nega

Da parte sua, l’attore franco-russo (Depardieu ha ottenuto la cittadinanza onoraria russa nel 2013 direttamente da Vladimir Putin) continua a negare, e attraverso i suoi legali smentisce nuovamente, come già in passato, «l’insieme delle accuse di carattere penale».

gerard depardieu 3 gerard depardieu 1 gerard depardieu 3 GERARD DEPARDIEU SUL SET DI CONCORRENZA SLEALE Gerard Depardieu nudo DEPARDIEU WELCOME TO NEW YORK gerard depardieu 2 gerard depardieu 1 depardieu gerard depardieu e vladimir putin 2 gerard depardieu 4