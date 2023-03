6 mar 2023 19:26

“MI HA INSEGUITO E MI HA MORSO ALLA TESTA. POI HA AFFONDATO I DENTI IN UN BRACCIO” – ALESSANDRO CICOLINI, 38 ANNI, RACCONTA L’ATTACCO SUBITO DA UN ORSO IN TRENTINO: “L’HO VISTO ARRIVARE GIÙ DAL BOSCO, VELOCISSIMO. TRA ME E LUI C’ERANO VENTI-TRENTA METRI. MI SONO GIRATO PER PROVARE A SCAPPARE. SIAMO ROTOLATI TUTTI E DUE E LUI NON MOLLAVA LA PRESA. LUI MI HA GUARDATO PER QUALCHE SECONDO E POI SE N’È ANDATO...”