13 apr 2023 14:14

“MI HA LASCIATO CON UNA MAIL” - JERRY HALL, L’EX MODELLA 66ENNE, RIVELA COME IL 92NNE RUPERT MURDOCH L’HA SFANCULATA E NON HA PIÙ VOLUTO PARLARE CON LEI: “AVEVO IL CUORE SPEZZATO. ERO DEVASTATA. HO CHIESTO IO IL DIVORZIO, MA IN REALTÀ IL PRIMO PASSO L’HA FATTO LUI, LASCIANDOMI CON UNA MAIL” – A FAR ESPLODERE LA COPPIA SAREBBERO STATI I FIGLI DEL MAGNATE: “C’ERA UN’OMBRA SU DI NOI, HO CAPITO PIÙ TARDI CHE ERA LA SUA FAMIGLIA CHE…” - VIDEO