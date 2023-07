24 lug 2023 17:17

“MI HA PUNTATO LA PISTOLA AL VOLTO E L’HO AGGREDITA” – IL 17ENNE CINGALESE ARRESTATO PER L’OMICIDIO DI MICHELLE CAUSO, A PRIMAVALLE, SI DIFENDE DAVANTI AL GIP: “AVREI DOVUTO RESTITUIRLE 35 EURO, MA LE AVEVO CHIESTO UNO SCONTO PERCHÉ 20 EURO MI SERVIVANO PER PORTARE A CENA LA MIA EX, GAIA” – MA IL GIUDICE NON SI È CONVINTO: IL RAGAZZO RESTA IN CARCERE PER OMICIDIO VOLONTARIO AGGRAVATO DALL’OCCULTAMENTO E VILIPENDIO DI CADAVERE