“MI HA TOCCATO I GENITALI E MI HA SCHIAFFEGGIATO IL CULO DIVERSE VOLTE” - UNO DEGLI ACCUSATORI DI KEVIN SPACEY, A PROCESSO A LONDRA PER MOLESTIE, HA PARAGONATO L’ATTORE AL SERIAL KILLER CHE HA INTERPRETATO NEL FILM DI DAVID FINCHER "SE7EN": “ERA COSÌ, UN PO’ INQUIETANTE. UNA VOLTA MENTRE GUIDAVO MI HA COLPITO LE PALLE TALMENTE VIOLENTEMENTE CHE QUASI CI SCHIANTAVAMO…”

Una delle presunte vittime di Kevin Spacey ha paragonato l'attore al serial killer che ha interpretato nel film di David Fincher "Se7en".

L'uomo, che non può essere identificato secondo la legge britannica, ha parlato delle accuse in un video mostrato alla giuria della Southwark Crown Court di Londra. Ha detto che Spacey lo aveva palpato "una dozzina di volte", toccandogli l'interno coscia e i genitali sopra i vestiti, "schiaffeggiandogli il culo" e mettendo le mani sui genitali di Spacey. Le molestie sarebbero avvenute nel giro di "pochi anni".

Durante l'intervista, l'uomo ha anche paragonato Spacey al suo personaggio nel film Fincher. «Il suo personaggio in 'Se7en' è un po' così - ha detto l'uomo - Un po' inquietante. Forse non così male». Nel thriller poliziesco del 1995, Spacey interpreta un assassino ispirato ai sette peccati capitali.

L'attore, noto anche per i suoi ruoli in "House of Cards" e "American Beauty", è sotto processo per 12 accuse di violenza sessuale contro quattro uomini, presumibilmente avvenute tra il 2001 e il 2013. Spacey nega tutte le accuse.

L'uomo ha detto che dal momento in cui ha incontrato Spacey per la prima volta, come direttore artistico del teatro londinese Old Vic, è stato inondato di domande e complimenti. Ma col passare del tempo le sue attenzioni si sarebbero trasformate in palpeggiamenti inappropriati. «Mi prendeva la mano e la metteva sulle sue parti intime - ha detto l'uomo – Gli dicevo che era un “fottuto strambo” e lui rideva. Non era imbarazzato». L’uomo ha raccontato anche che Spacey era "una persona piuttosto arrabbiata", anche se poteva anche essere "molto affascinante".

L'ultima volta che l'uomo ha incontrato Spacey è stato durante un viaggio in macchina verso una sfarzosa festa di celebrità fuori Londra. Spacey aveva bevuto, ha affermato l'uomo, e sembrava paranoico e ossessionato da essere seguito dai paparazzi. L'uomo, che stava guidando in quel momento, ha detto che mentre si avvicinavano al locale, Spacey improvvisamente gli ha afferrato i genitali così forte che ha quasi fatto schiantare la macchina.

«La sua mano mi ha colpito abbastanza forte all'interno della coscia, poi si è spostata verso l'alto, un vero tonfo, praticamente mi ha colpito proprio nelle palle - ha detto l’uomo - Mi ha tolto il fiato. Ho fermato la macchina e gli ho detto: “Fa male cazzo, non puoi farlo”. E lui ha riso».

Alla domanda della polizia sul perché avesse aspettato così tanto tempo per farsi avanti con le accuse, ha risposto di essersi sentito “imbarazzato” e di essere anche preoccupato di subire ripercussioni professionali. Ha detto che il presunto abuso gli ha causato ansia, stress e depressione.

