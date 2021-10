“MI HANNO FATTO SCENDERE DAL TRENO PERCHÉ MI ERA SCADUTO IL GREEN PASS” – QUELLA SCIROCCATA DI DANIELA MARTANI, NOTA PER LE SUE POSIZIONI NO VAX SALVO POI FARSI DIVERSE VACCINAZIONI PER SBARCARE ALL’“ISOLA DEI FAMOSI”, MONTA UNA POLEMICA SUI SOCIAL DOPO ESSERE STATA FATTA SCENDERE DA UN FRECCIAROSSA MILANO-ROMA: “IL CERTIFICATO ERA SCADUTO DA QUATTRO ORE. MI LASCIANO A BOLOGNA DI NOTTE SENZA UN POSTO DOVE DORMIRE. VERGOGNA” – LA RISPOSTA DEL CONTROLLORE LA GELA… VIDEO

Comunque #trenitalia mi ha fatto scendere dal freccia rossa, ultimo treno della giornata per tornare a Roma da Milano, perché mi era scaduto il #greenpass da 4 ore (non me ne ero accorta) lasciandomi a Bologna da sola di notte. Questo perché lo fanno per il nostro bene.

Vergogna pic.twitter.com/sM6RJqF2Nx — daniela martani (@danielamartani) October 21, 2021

Da "www.leggo.it"

DANIELA MARTANI CON LA MASCHERINA IN TESTA

Daniela Martani torna a far discutere. Nota per le sue posizioni No vax e no mask, l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi è stata fatta scendere dal Frecciarossa Milano-Roma perché il Green pass le era scaduto da 4 ore. Il suo reportage social fa scoppiare la polemica.

DANIELA MARTANI

Martani ha raccontato, con un video pubblicato su Instagram e Twitter, quanto le è accaduto nella serata di giovedì 21 ottobre. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi aveva effettuato il tampone per estendere la validità del Green pass, ma si è trovata scoperta al momento di rientrare nella Capitale. Un disguido di quattro ore sul quale i controllori non ammesso deroghe lasciando la vulcanica influencer, di recente protagonista di Stars in the Star, a Bologna in tarda serata.

daniela martani da' dei lobotomizzati a chi mette la mascherina

«Mi stanno facendo scendere perché il pass è scaduto alle 16, da quattro ore. L’ultimo treno è alle 20 e mi lasciano a Bologna di notte e senza un posto dove andare a dormire. Per me il Green pass è valido 48 ore e quindi se lo faccio il 16 vale fino al 18 ottobre», ha riferito Daniela Martani.

La risposta del controllore, però la gela: «Quattro ore, non sono i minuti contati e lo sapeva prima di partire».

