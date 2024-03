14 mar 2024 10:15

“MI HANNO FATTO UNA TERAPIA D’URTO” – LOREDANA BERTÈ È STATA DIMESSA DALLA CLINICA ROMANA DOVE ERA RICOVERATA DA LUNEDÌ – SUI SOCIAL LA CANTANTE 73ENNE HA ANNUNCIATO CHE TORNA A MILANO: “HO INIZIATO ESAMI E ACCERTAMENTI VARI CHE DOVRÒ CONTINUARE A MILANO. SONO MORTIFICATA PER LO SPOSTAMENTO DELLE DATE DI ROMA E VARESE. LE MIE CONDIZIONI FISICHE NON MI HANNO CONSENTITO DI SOSTENERE UN CONCERTO DI 2 ORE IN PIEDI…” - VIDEO