“MI HANNO MESSO A MANGIARE DI FIANCO A DEI GAY E A UN DISABILE. NON CI TORNO PIÙ” – LA RECENSIONE CHOC DI UN CLIENTE ALLA PIZZERIA “LE VIGNOLE” DI SANT’ANGELO LODIGIANO, IN PROVINCIA DI LODI: “DEI GAY NON MI SONO ACCORTO SUBITO PERCHÉ ERANO COMPOSTI. IL RAGAZZO IN CARROZZINA MANGIAVA CON DIFFICOLTÀ E NON MI SONO SENTITO A MIO AGIO” – LA RISPOSTA DEI TITOLARI DEL LOCALE: “CATTIVERIA GRATUITA E ALQUANTO SGRADEVOLE. IL NOSTRO LOCALE NON FA PER LEI, LE CHIEDIAMO DI NON TORNARE PIÙ…”