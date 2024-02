4 feb 2024 11:36

“MI HANNO PORTATO VIA MIO FIGLIO” – A LOS ANGELES UNA DONNA SI È AGGRAPPATA AL COFANO DI UN’AUTO IN CORSA DOPO CHE UNA BANDA LE HA PORTATO VIA IL SUO BULLDOG FRANCESE – LA PROPRIETARIA DEL CANE HA PROVATO A FERMARE I LADRI. MA IL GRUPPO HA MESSO IN MOTO LA MACCHINA E L’HA TRASCINATA PER DIVERSI ISOLATI PRIMA DI SCARAVENTARLA A TERRA – ORA LA SIGNORA È DISPERATA E… VIDEO