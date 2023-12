18 dic 2023 19:23

“MI MERITO IL TAPIRO PERCHÉ, SEPPUR IN BUONA FEDE, HO COMMESSO UN ERRORE” – “STRISCIA LA NOTIZIA” CONSEGNA IL TAPIRO A CHIARA FERRAGNI PER IL CASO DEL PANDORO BALOCCO: DOPO ESSERSI MESSA IN TASCA UN MILIONE DALLA PUBBLICITÀ L’ANNO SCORSO, L'INFLUENCER ORA HA DECISO DI DEVOLVERE LA STESSA CIFRA ALL’OSPEDALE REGINA MARGHERITA DI TORINO – “È GIUSTO CHE MI ASSUMA LE MIE RESPONSABILITÀ E…” - VIDEO