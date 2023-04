“MI PIACCIONO LE BATTUTE SULLE SCORREGGE. SONO UN TOCCO DI RAFFINATEZZA PER PERSONE INTELLIGENTI” – QUEL GRANDE GENIO DI MEL BROOKS, IL REGISTA E SCENEGGIATORE DI CAPOLAVORI DELLA COMICITÀ COME “FRANKENSTEIN JUNIOR”, SI RACCONTA A 96 ANNI – L’INFANZIA SENZA UN QUATTRINO, L’UDITO SALVATO IN GUERRA GRAZIE ALLE SIGARETTE NELLE ORECCHIE, L’AMICIZIA CON CARL REINER, IL MATRIMONIO CON ANNE BANCROFT: “IO ERO AGLI ALBORI, LEI ERA GIA' UN'ATTRICE DI SUCCESSO. MI PASSAVA 20 DOLLARI SOTTO AL TAVOLO PER FAR VEDERE CHE PAGAVO IO” – QUANDO SID CAESAR LO FECE PENZOLARE FUORI DA UNA FINESTRA E… VIDEO

Dagotraduzione da www.nytimes.com

mel brooks 3

Mel Brooks è un “ragazzo” sofisticato. Ha collezionato fantastici vini francesi. È stato sposato per 40 anni con l’elegante Anne Bancroft. È stato il compagno di pranzo preferito di Cary Grant, l'uomo più garbato che sia mai esistito.

Ma nel nuovo spettacolo di Hulu "Storia del mondo, parte II", puoi ancora trovare tutti gli stili comici tipici di Mel Brooks: battute sul pene, battute sul vomito e battute sulle scoregge. «Mi piacciono le battute sulle scoregge - ha detto al “New York Times” dalla sua casa a Santa Monica, in California - Aggiunge un po' di “je ne sais quoi” alla commedia. Un tocco di raffinatezza per le persone più intelligenti aiuta a portare avanti lo spettacolo».

the producers

Dopotutto, la scena del falò nella sua commedia del 1974, “Blazing Saddles”, in cui i mandriani si siedono mangiando fagioli e scorreggiando, ha elevato la flatulenza nella storia del cinema.

La leggenda della commedia, 96 anni, ha preferito un’intervista su Zoom perché diffidente nei confronti del Covid. Gli estranei adorano abbracciarlo e dire: «Mel, ti amo! - ha detto – Quindi sono un bersaglio».

L'uomo dietro film stravaganti ed esilaranti come "The Producers", "Frankenstein Junior", "Spaceballs", "High Anxiety", "Robin Hood: Men in Tights" e "History of the World, Part I", insieme alla commedia di spionaggio televisiva "Get Smart", non vive più in un'epoca in cui non può avere "assolutamente nessuna restrizione su nessuno e tutti gli argomenti". E ha perso i due amori della sua vita, Bancroft e Carl Reiner. Ma Mel Brooks è ancora una palla di fuoco.

mel brooks 1

Mel Brooks prende ancora in giro Hitler. Il nuovo spettacolo ha uno sketch intitolato "Hitler on Ice", con tre commentatori televisivi che infieriscono su un Führer che pattina sul ghiaccio e che cade: «L'ho già detto e lo ripeto: se metti campi di concentramento nei paesi delle persone, è meglio che tu sia impeccabile sul ghiaccio».

Usare la commedia come arma

I genitori di Brooks erano immigrati, sua madre dall'Ucraina e suo padre dalla Germania. Suo padre morì di tubercolosi quando Brooks aveva 2 anni; non c'erano soldi. Quando il ragazzino, nato con il nome Melvin Kaminsky, aveva bisogno di otturazioni ai denti, fu costretto ad andare da un dottore che facesse l’operazione a metà del prezzo.

Ha combattuto nell'esercito degli Stati Uniti contro i nazisti e ha affrontato l'antisemitismo tra alcuni dei suoi commilitoni.

history of the world, part i

Era un caporale, un ingegnere di combattimento che ha disinnescato mine terrestri e ripulito edifici con trappole esplosive in Francia e Germania. Anche i suoi altri tre fratelli hanno combattuto nella guerra e uno, Lenny, un pilota dell'aeronautica, finì prigioniero in un campo di prigionia nazista per 19 mesi, dove dovette fingere che non fosse ebreo. «Ho cercato di pareggiare i conti con Hitler, facendogli uscire il Topolino che è in lui, prendendolo in giro, ma è difficile».

frankestein junior 4

Brooks, che a volte è stato vittima di bullismo da bambino, ha imparato a usare la commedia come arma. Quando la sua versione musicale di "The Producers" nel 2001 - con un Hitler che cantava e danzava - tenne un'anteprima a Chicago, «un tizio grosso continuava a fare irruzione nel corridoio e diceva: 'Come osi mettere in scena Hitler, come osi mostrare la svastica? Ho partecipato alla seconda guerra mondiale rischiando la vita e tu fai questo su un palco?' Ho detto: ‘C’ero anch’io, ma non ti ho visto’».

brainstorming per history of the world, part ii

"History of the World, Part I", il film del 1981 su cui la serie Hulu si sta concentrando, è stato una cagnara chiassosa attraverso epoche diverse, dall'età della pietra alla Rivoluzione francese. Era pieno zeppo di giochi di parole, incluso quello in cui Harvey Korman, nei panni del conte de Monet, rimproverava il suo impudente compagno: "Non essere impertinente con me, Béarnaise". Brooks ha aggiunto "Parte I" al titolo per scherzo, ha detto, ma poi «sono stato tormentato da circa un miliardo di chiamate, 'Dov'è la Parte II?' Non ho mai avuto intenzione di fare la Parte II». Ma lui e il suo partner di produzione, Kevin Salter, alla fine hanno ceduto alla richiesta.

Una volta iniziato, tutti i comici che hanno idolatravano Brooks hanno voluto entrare a far parte del film - da Johnny Knoxville (che interpreta Rasputin a cui viene tagliato il membro) a Sarah Silverman (che è in una scenetta "Ebrei nello spazio") a Jack Black (un subdolo Stalin).

Knoxville ha detto che Brooks è "la leggenda delle leggende". «Prima di Mel, non credo che i film fossero esilaranti - ha detto Barinholtz - Prima di 'Blazing Saddles', le persone normali non andavano al cinema e ridevano così tanto da andare in iperventilazione. Mel, credo, ha davvero inaugurato quell’epoca».

blazing saddles

Galileo sui social

Brooks ha aiutato i comici a decidere quali sezioni della storia esplorare nel sequel e a volte si è unito alla stanza degli scrittori su Zoom per soppesare le proposte o offrire battute.

Come la Parte I, in cui Comicus si ferma su un carro al palazzo di Cesare durante l'Impero Romano, ma si scopre essere il Caesar's Palace di Las Vegas, la Parte II ha molti anacronismi divertenti, come Galileo su "TicciTocci" o Harriet Tubman's Underground Railroad trasformandosi nella metropolitana di New York.

cary grant carl reiner

Barinholtz ha detto che l'istruzione di Brooks è: «Non diventare troppo incomprensibile. Batti sui successi». Visto come è cambiato il mondo, non si useranno epiteti razziali e sessuali che caratterizzavano i film di Brooks negli anni '60, '70 e '80, ma si rimarrà fedeli agli stessi temi.

cary grant

Anche Brooks ha detto che, a oggi, non usa più le parole provocatorie che usava così liberamente in passato. Gli ho chiesto dei suoi colleghi comici, come Chris Rock, Bill Maher e Jerry Seinfeld, che temono che la teoria “woke” stia neutralizzando la commedia.

E in quel momento ha guardato Salter, che era seduto accanto a lui: «Ho parlato con Kevin prima di questo. Ha detto: 'Se Maureen, per qualche ragione, tira fuori una commedia “woke” stanne alla larga. Ridendo, ho ammesso: "Sono così scontato". “Sì – rispose - Assolutamente».

mel brooks 2

Ha appoggiato Joe Biden nel 2020, ma ha detto che non gli piace fare commedie politiche perché "metà del pubblico si arrabbierà con me". Preferisce battute come questa del nuovo spettacolo sulla Vergine Maria: «Pensa che suo figlio sia Dio. La madre è decisamente ebrea».

Perché così tanti comici più leggendari sono ebrei? «Be', non credo che li abbiano fatti entrare nelle ferrovie – ha risposto, ridendo - Se tu fossi un ebreo, non potresti possedere una ferrovia». È sorpreso che l'antisemitismo sia in aumento? «Perché dovresti essere antiebraico dopo quelle storie sui campi di concentramento? Come potresti esserlo?»

frankestein junior 2

La più grande sala di scrittori della storia

Per anni Brooks ha scritto in quelle che venivano considerate le stanze degli scrittori più famose nella storia della TV. Brooks ha lavorato in quelle stanze con Mel Tolkin, il capo sceneggiatore; Carl Reiner; Neil Simon; Larry Gelbart ("la bocca e il cervello più veloci del West", come lo chiamava Brooks, che ha continuato a fare "MASH e" Tootsie "); Lucille Kallen, una delle prime donne a scrivere per la televisione, che ha realizzato gli sketch per "Your Show of Shows"; Aaron Ruben (che in seguito ha prodotto “The Andy Griffith Show”); e un giovanissimo Woody Allen.

mel brooks woody allen mel tolkin sid caesar

Era geloso di Allen? «Lo ero, ma questa è la prima volta che ne parlo. Ho detto: 'Quel topolino. Quel piccolo topo. Come l'ha inventato?'. Da quel momento Woody avrebbe inventato un sacco di cose. Era furbo ed era uno scrittore brillante».

Ha raccontato che Simon, noto come Doc Simon, “aveva una vocina molto leggera, che a volte ci faceva impazzire. Carl Reiner si sedeva accanto a lui e Doc sussurrava le sue battute all'orecchio sinistro di Carl, e Carl si alzava e diceva: "Doc ce l'ha!" Ed era meraviglioso.”

mel brooks carl reiner

Di Tolkin ha raccontato che era un "intellettuale a tutto campo". E di Sid Caesar in "Storia del mondo, parte I": «Sid era un animale. Aveva sentimenti istintivi riguardo alla commedia, ed erano sempre corretti. Era l'uomo più forte della terra. Era un ragazzo grande, alto, gigante con i muscoli».

Nel suo libro di memorie del 2021, "Tutto su di me!", Brooks descrive come Caesar gli ha afferrato il colletto e la cintura e lo ha appeso fuori dalla finestra di una stanza d'albergo di Chicago dopo che lo scrittore si era lamentato del fumo di sigaro di Caesar. “Hai abbastanza aria?” chiese Caesar allo sceneggiatore che penzolava.

frankestein junior 3

Quando Brooks è passato al grande schermo, ha pensato che la sua carriera cinematografica fosse finita prima di decollare. Nel 1968, Renata Adler ha recensito "The Producers" per il New York Times e l'ha definito "un miscuglio violento. In parte è scadente, volgare e crudele; il resto è divertente in un modo del tutto inaspettato. Ha detto che era combattuta tra andarsene e ridere”.

vogliamo vivere! 5

«Mi sono detto: ‘Al ‘The New York Times’ non è piaciuto, quindi forse dovrei tornare alla televisione dove gli è piaciuto tutto quello che ho fatto’» ha detto Brooks. A quel punto aveva divorziato e si era risposato con Bancroft. Ricorda che lei gli ha detto: "No, sei nato per fare film e continui a farli".

Ora, “The Producers”, “Blazing Saddles” e “Frankenstein Junior” sono tutti nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso dei film americani più apprezzati. Non solo ha un EGOT, ma il presidente Barack Obama gli ha conferito la National Medal of Arts nel 2016.

Cary Grant era l'uomo più bello che il signor Brooks abbia mai visto a Hollywood?

«Una volta ero in un ascensore nell'ufficio di William Morris e Tyrone Power è entrato e gli ho detto, 'Oh, sarà difficile per me dire chi è più bello, tu o Cary Grant’».

frankestein junior 1

La vita con Anne Bancroft

Brooks e Bancroft sono una delle più grandi storie d'amore di Hollywood. La gente li considerava una strana coppia e la splendida attrice che ha creato il ritratto indelebile della seduttrice pantera e pre-cougar, la signora Robinson in "The Graduate", anche se aveva solo 35 anni contro i 30 di Dustin Hoffman.

mel brooks anne bancroft 1

Ma si sono innamorati quasi all'istante dopo essersi incontrati sul set di "The Perry Como Show". Capirono presto che amavano le stesse cose, dal baseball ai film stranieri al cibo cinese. E se Anne amava qualcosa di cui Mel non era a conoscenza, come l'opera, anche lui decise di amarla. «Anne era cattolica, una buona cattolica - ha detto Brooks - Ho vissuto con lei per così tanto tempo che ho iniziato a farmi il segno della croce».

Era al verde, quindi è stato difficile corteggiare l'attrice più famosa, che aveva già recitato in una serie di film e aveva vinto due Tony per "Two for the Seesaw" e "The Miracle Worker".

frankestein junior 5

«Andavamo in un ristorante e lei mi faceva scivolare sotto il tavolo un paio di banconote da 20 dollari, così sembrava che stessi pagando per il pasto - ha detto - Una volta, quando ho detto al cameriere di tenere il resto, siamo usciti, mi ha colpito con la borsa più forte che poteva. Ha detto: 'Sei pazzo? Finché lo pago io, fai attenzione alle mance'».

Anche dopo che erano sposati da circa 35 anni, sentiva il brivido. Come ha detto al “New York Daily News”: «Mi emoziono quando sento la sua chiave nella porta. Penso: 'Ooh! La festa sta per iniziare!'».

mel brooks anne bancroft 4

Dopo la sua morte nel 2005, colpita da un cancro all'utero, Brooks non è mai più uscito con una donna. «Una volta che sei sposato con Anne Bancroft, le altre non sembrano essere attraenti. È così semplice». Dopo essere rimasti vedovi, Brooks e Reiner cenavano spesso insieme e guardavano la TV nella hacienda Reiner su Rodeo Drive. Nel suo libro di memorie, Brooks ha definito Reiner, morto nel 2020, non solo il migliore amico che abbia mai avuto, ma "il migliore amico che chiunque abbia mai avuto".

mel brooks anne bancroft 3

Conferma o nega

Maureen Dowd: Ama le battute schwanzstucker

Mel Brooks: «In realtà, Gene Wilder ha inventato quella parola mentre stavamo scrivendo insieme "Frankenstein Junior"».

Ti piace ancora fare il tuo ululato di lupo da "Frankenstein Junior"

«Non è l'ululato di un lupo. È un miagolio di gatto. Lo farò per te. Nessuno fa un miagolio di gatto migliore di me. Potrei farlo per vivere».

Ti piace creare l'atmosfera quando scrivi

per favore non toccate le vecchiette 1

«Quando stavamo scrivendo "Blazing Saddles", in realtà indossavo un berretto da guerra. Solo per far impazzire tutti».

Hai preservato l'udito durante la guerra ficcandoti le sigarette nelle orecchie, ma ti sei ritrovato con le orecchie gialle

«Storia vera. Quando ho girato il mio primo film, "The Producers", l'infermiera dell'assicurazione mi ha guardato e ha detto: "Hai avuto la febbre gialla?"»

Hai quasi scelto Dustin Hoffman come drammaturgo nazista in "The Producers"

«L'ho scelto. Si è messo l'elmetto con il trucco del piccione e sembrava proprio un bravo nazista. Comunque, non poteva farlo perché aveva un altro lavoro»

mel brooks anne bancroft 2

Hai alcune ultime dichiarazioni dall'uomo di 2000 anni

«In qualità di Uomo di 2000 anni, direi di essere gentile con tutti intorno a te perché non sai mai dove potranno arrivare. Anche se non ti piacciono, non farglielo sapere perché un giorno potrebbero gestire uno studio. Potrebbero essere Harry Cohn».

La tua stella di Hollywood ha una mano con sei dita

«È vero. L'ho fatto con uno stampo in gesso solo perché qualcuno dell'Idaho gridasse: “Henry, vieni qui! Guarda questo. Mel Brooks ha sei dita”».

