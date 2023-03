“MI PIACCIONO LE DONNE MA ANCHE GLI UOMINI” – IRMA TESTA, CAMPIONESSA MONDIALE DI PUGILATO (CHE DA POCO HA FATTO COMING OUT) NON SI PRECLUDE NESSUN PIACERE E A “UN GIORNO DA PECORA” RIVELA: “TROVO AFFASCINANTE GIUSEPPE CONTE, ERO UNA SUA ‘BIMBA’. CI ANDREI A CENA E MI POTREI INNAMORARE” (OCCHIO OLIVIA PALADINO!) – “SUI SOCIAL MI CHIEDONO LE FOTO DEI PIEDI, MI DICONO: FIDANZIAMOCI O FACCIAMO SPARRING (UN ESERCIZIO DI BOX) INSIEME...” - VIDEO!

Da “Un Giorno da Pecora” – Rai Radio1

irma testa a un giorno da pecora

“Un giorno vorrei sposarmi, sono favorevole al matrimonio omosessuale e vorrei avere tanti figli. E sono favorevole anche all'utero in affitto”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Irma Testa, fresca vincitrice del campionato mondiale di pugilato, che oggi è stata intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Secondo i detrattori l'utero in affitto rischia di diventare una sorta di sfruttamento per la donna. “Ma no, secondo me no”. Secondo lei questo governo difende i diritti LGBT? “C'è molto lavoro da fare, è difficile ma io sono fiduciosa”. Qualche tempo fa lei ha scelto di fare coming out. “Ho fatto coming out perché nel mondo dello sport si parla poco di questo argomento, e questo non è giusto. Si può essere idoli anche se omosessuali mentre per gli sportivi pare non sia così”.

irma testa 7

In questo momento ha una compagna? “No, sono single, non sono fidanzata”. Lei ha detto che potrebbe anche innamorarsi di un uomo. “Vero. Mi piacciono le donne ma possono piacermi anche gli uomini, cosa che però accade pochissime volte”. Quale uomo potrebbe stuzzicarla? "Ho trovato affascinante per due anni Giuseppe Conte - ha raccontato a Rai Radio1 la pugile - per l'aspetto estetico ero una delle 'bimbe di Conte'. Trovavo affascinante il suo modo di fare”.

Ci andrebbe a cena e potrebbe essere un uomo di cui innamorarsi? “Si, certo”. E invece qual è una donna che le piace particolarmente? “Angelina Jolie”. Sui social ora che è più famosa le è arrivata qualche 'proposta'? “Mi scrivono più donne che uomini. Di solito mi dicono: fidanziamoci o facciamo sparring insieme. E poi mi chiedono pure le foto dei piedi...”

ARTICOLI CORRELATI

i piedi di irma testa irma testa 3 irma testa 4 irma testa bruno vespa irma testa 2 irma testa 8 irma testa 8 irma testa 5 IRMA TESTA ORO AI MONDIALI DI NEW DELHI irma testa 6