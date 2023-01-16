“MI PIACE MOLTISSIMO IL TONO TRIONFALISTICO NELL’AVER ARRESTATO UNO CHE FACEVA IL LATITANTE DA TRENT’ANNI A VENTI METRI DA CASA SUA. CHE GRANDE COLPO” – IL TWEET DI LUCA BIZZARRI SULL’ARRESTO DI MATTEO MESSINA DENARO SCATENA UN PUTIFERIO. PIGI BATTISTA: “BASTAVA CHE CHIAMASSERO TE, ‘O FENOMENO, E IN CINQUE MINUTI SBARAGLIAVI LA MAFIA E PURE LA NDRANGHETA” – I COMMENTI AL FIELE: “LO SAI CHE HAI DETTO UNA BELLA CAZZATA? - È UNA BUONA NOTIZIA NO? O BISOGNA SEMPRE FARE I BUFFONI?"-
ERRI A PEZZI – IL RITRATTONE AL VELENO BY IL GIORNALE DEL PARAGURU ERRI DE LUCA, DALLE SPRANGHE ALLA BIBBIA – “HA DIFESO CESARE BATTISTI, UN ASSASSINO DI CIVILI INERMI. HA CONTESTUALIZZATO LA LOTTA ARMATA (‘NON ERA TERRORISMO: IN QUEGLI ANNI FU GUERRA CIVILE’). HA MINIMIZZATO LA VIOLENZA DI LOTTA CONTINUA. INTELLETTUALE IMPEGNATO, SCRITTORE DI LEZIOSO SUCCESSO, ESTREMISTA TRISTE E MORALISTA MALINCONICO, HA COSTELLATO LA PROPRIA VITA DI AGGRESSIVITÀ E FANATISMO PER POI PREDICARE AGLI ALTRI PACE E TOLLERANZA. SI È PERSINO CONVERTITO ALLA BIBLISTICA…” – VIDEO
COME FACEVA BORIS JOHNSON A CAMPARE CON “SOLE” 150MILA STERLINE ALL’ANNO? FACILE, INCASSAVA DA ALTRE PARTI – IL GIORNALE BRITANNICO “SUNDAY TIMES” SCODELLA I BONIFICI EXTRA OTTENUTI DA BOJO QUANDO ERA PRIMO MINISTRO CHE GLI PERMETTEVANO DI SPENDERE, SPANDERE E SOSTENTARE LE SUE TRE MOGLI E (ALMENO) 6 FIGLI – JOHNSON HA INCASSATO CIRCA UN MILIONE DI DOLLARI DA UN SUO LONTANO PARENTE CANADESE. MENTRE ERA ANCORA A DOWNING STREET BOJO SI È FATTO RISTRUTTURARE CASA DA UN FINANZIATORE DEL PARTITO…
FLASH! - LE DIMISSIONI DAL CDA DI TIM (MA NON DAL GRUPPO VIVENDI) DI DE PUYFONTAINE HANNO ORIGINE DALLE DIVERSE VALUTAZIONI STRATEGICHE DELLA FAMIGLIA BOLLORE' PER COME E' STATA MALGESTITA LA PARTECIPAZIONE IN TIM (23%). PERDITE MILIONARIE CHE SI SONO RIVERBERATE SU DE PUYFONTAINE CHE HA PREFERITO METTERSI DA PARTE (CHE FARA' ORA IL SUO FEDELE ANDREA PEZZI?)...
SAI QUAL È QUEL GIOCATORE CHE… ERA IN CLINICA CON MATTEO MESSINA DENARO? TOTÒ SCHILLACI! – L’EROE DI ITALIA ’90, CHE NON HA DIMENTICATO COME FARSI TROVARE AL POSTO GIUSTO AL MOMENTO GIUSTO, ERA APPENA ARRIVATO ALLA CLINICA MADDALENA DI PALERMO QUANDO È SCATTATO IL BLITZ DEI CARABINIERI: “SONO ENTRATI TUTTI INCAPPUCCIATI E CI HANNO DETTO: “FERMI TUTTI”. ERA UN MANICOMIO, PROPRIO IL FAR WEST…” - VIDEO
PILLOLE DI GOSSIP! DOPO LA CANZONE CONTRO PIQUE’, SHAKIRA HA PIAZZATO SUL BALCONE UNA STREGA CON LA SCOPA RIVOLTA VERSO LA CASA DELL’EX SUOCERA CHE ABITA NEL PALAZZO DI FRONTE AL SUO. NEL BRANO LA CANTANTE ATTACCA IL SUO EX E LA SUA NUOVA FIDANZATA - LA RISPOSTA DELLA RENAULT – SONIA BRUGANELLI AL VELENO SU FEDERICO FASHION STYLE - AL GF VIP ORIANA MARZOLI SI SCAGLIA CONTRO ANTONINO SPINALBESE - VIDEO
“LA SUA FAVOLA È DIVENTATA UNA MERAVIGLIOSA REALTÀ”- L'ULTIMO, COMMOSSO, SALUTO A VINCENZO MALAGO' DA PARTE DEL FIGLIO GIOVANNI, PRESIDENTE DEL CONI: “LA TUA È UNA VITA DA RACCONTARE E DA RICORDARE” – PRESENTI AI FUNERALI A SANTA MARIA DEGLI ANGELI FRANCESCO TOTTI, IL CT ROBERTO MANCINI, CARLO VERDONE, AURELIO DE LAURENTIIS, LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO, PIETRO BARILLA, ENRICO MENTANA, ADRIANO PANATTA E NICOLA PIETRANGELI. E POI TUTTI I VERTICI (PRESENTI E PASSATI) DELLO SPORT, DA GRAVINA A ABETE FINO A CARRARO. E ANCORA, ANTONIO ANGELUCCI IN TUTA, IL “VIPERETTA” FERRERO A MANI GIUNTE… – FOTO BY LUCIANO DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
MEGLIO VECCHI CHE MORTI – VITTORIO FELTRI RISPONDE A MASSIMO FINI, SECONDO CUI GLI ANZIANI DEVONO PENTIRSI DI ESSERE TALI PERCHÉ SONO UN DISTURBO PER SE STESSI E PER LA SOCIETÀ – IL DIRETTORE EDITORIALE DI “LIBERO”: “LA QUESTIONE È UN’ALTRA. STARE AL MONDO SPESSO È UNA FATICA E PURE UNA ROTTURA DI SCATOLE ANCHE PER LA GENTE GIOVANE E DI MEZZA ETÀ. MA È FATALE CHE CHI METTE PIEDE SULLA TERRA POI CI VOGLIA RESTARE A TUTTI I COSTI. IL TRAPASSO SPAVENTA TANTO I GIOVANI QUANTO I NONNI. IO AMO I VECCHI PERCHE’...”