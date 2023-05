“O MI RESTITUISCI 50MILA EURO O TI MANDO SOTTO CASA DUE MIEI AMICI PREGIUDICATI DI LATINA A SPEZZARTI LE GAMBE” -L'IMPRENDITORE (PER MANCANZA DI PROVE) GIUSEPPE BARBONI, CAMPIONE DI ARTI MARZIALI, FINISCE A PROCESSO – AVREBBE DATO SOLDI A VINCENZO CAPRIOLI, EX CONSULENTE POLITICO PER ENTRARE A FAR PARTE DEI VERTICI ENI, DEI SERVIZI SEGRETI OPPURE ESSERE RECLUTATO DALLA GENDARMERIA VATICANA – LE MINACCE, I PEDINAMENTI E LE BOTTE A UN 70ENNE CHE PER UNA VITA HA LAVORATO ALL'INTERNO DELLO STATO VATICANO...

«O mi restituisci 50mila euro o ti mando sotto casa due miei amici pregiudicati di Latina. Come ti beccano, ti spezzano le gambe». Così Giuseppe Barboni avrebbe minacciato il suo ex amico che aveva incaricato di trovargli un incarico prestigioso in Vaticano o All'Eni. Adesso l'imprenditore del lusso, influencer con oltre 400mila follower su Instagram e campione di arti marziali, è accusato dalla procura di Roma, che lo ha mandato a processo di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e minacce.

Barboni, ascolano di 36 anni, oggi, sui social ostenta foto con personaggi attori e politici: da Flavio Briatore fino alle star di Hollywood come Matt Damon o Robert De Niro, ma tra il 2014 e il 2016 Barboni, che di mestiere faceva l'organizzatore di eventi, pagava Vincenzo Caprioli, ex consulente politico 67enne, di "piazzarlo" in un posto prestigioso. Voleva far parte dei vertici Eni, entrare nei servizi segreti o diventare un riferimento in politica (magari come lo zio Antonio, ex senatore) oppure essere reclutato dalla gendarmeria vaticana.

«Barboni mi pagava le cene e i viaggi. Una volta, mi aveva pure prestato la sua auto, una Bmw 640 cabrio, perché la mia era dal meccanico. In quell'occasione, sfortuna ha voluto che mi venisse rubata», ha spiegato in aula Caprioli, che nel processo si è costituito parte civile ed è rappresentato dall'avvocato Giuseppe Sabato.

LE MINACCE Quando Caprioli aveva smesso di cercarlo, però, sarebbero cominciate le minacce, reiterate dal marzo 2017 al maggio 2018. Barboni, che è stato scelto da Forbes tra i Top 100 manager alla riscossa, oltre a chiedere indietro i 9 mila euro, voleva avere 50 mila euro cash, oppure un Rolex oltre a una nuova Bmw 640.

Secondo l'imprenditore ascolano, era colpa di Caprioli se quell'auto era stata rubata e doveva risarcirlo in qualche modo. Nelle chat tra i due, depositate agli atti del processo, il lottatore girava pure gli annunci di auto che trovava online. «Guarda questa, facendo un finanziamento a 72 mesi sarà (ti costa, ndr) 290 euro al mese + 50 euro per il Sub (l'iscrizione al sito, ndr) e siamo tutti felici», scriveva Barboni.

A questo punto sarebbe entrato in scena anche un altro personaggio: Armando Wood, 70enne di Capua che per una vita ha lavorato all'interno dello Stato Vaticano e possiede una fitta rete di conoscenze ecclesiastiche. Wood era un grande amico di Caprioli. Quando si era presentata l'occasione, l'ex consulente politico non aveva avuto troppi problemi a presentargli Barboni, che era pronto a tutto per entrare a far parte della Gendarmeria vaticana. Aveva persino a donato 600 euro all'associazione umanitaria "Bon Samaritain" di Monsignor Abbé Jean-Léon, convinto potesse essere sufficiente. Quando Wood gli aveva spiegato che le procedure non erano queste, Barboni era diventato una furia tanto da pedinare il 70enne in diversi alberghi italiani.

Nell'ottobre 2017 lo aveva trovato all'uscita di un albergo romano. «Mi ha menato talmente forte che io mi sono ritrovato al pronto soccorso, con più di 20 giorni di prognosi», ha raccontato Wood, che nel processo è stato ascoltato come testimone. «Mi chiamava e mi pedinava perché rivoleva indietro i 600 euro e per dirmi di riferire a Caprioli che l'avrebbe fatto pestare». Per questo l'influencer è indagato anche per lesioni in un'altra inchiesta.

