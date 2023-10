23 ott 2023 15:10

“MI SONO CENSURATA PER ANNI PER IL MIO FISICO” – QUALCUNO DICA A LUISA RANIERI CHE ALLE PARANOIE SUL SUO CORPO DA URLO NON CI CREDE NESSUNO: “QUELLE COME ME FACEVANO TELEVISIONE, NON CINEMA. AVEVO PAURA CHE LA MIA SENSUALITÀ DIVENTASSE UNO STRUMENTO CONTRO DI ME. MATURITÀ, ESPERIENZA, SUCCESSO TI DANNO LA SICUREZZA DI DIRE: VADO BENE PERCHÉ SONO COSÌ. I MIE 50 ANNI? NON SENTO LA PRESSIONE DELL’ETÀ. VIVO UNA RINASCITA MIRACOLOSA…” - VIDEO