“MI TRADISCI”. E IL 50ENNE ANTONIO DI RAZZA SPARA IN FACCIA ALLA MOGLIE ANGELA E POI SI AMMAZZA CON UN REVOLVER DETENUTO ILLEGALMENTE - IN CASA C’ERANO I TRE FIGLI DI 16, 13 E 8 ANNI - NEGLI ULTIMI TEMPI L’UOMO AVREBBE RIVOLTO UN'ATTENZIONE MORBOSA VERSO LA MOGLIE, OSSESSIONATO ALL’IDEA CHE LA 39ENNE LO TRADISSE - QUALCHE ORA PRIMA DELLA TRAGEDIA LA COPPIA ERA STATA IN UN…

Estratto dell’articolo di Gennaro Del Giudice per “il Messaggero”

I colpi di pistola, le grida di aiuto e i pianti di tre ragazzini. A terra, nella stanza da letto di una casa popolare di Monterusciello (nei dintorni di Napoli), riversi in una pozza di sangue, i corpi senza vita dei loro genitori. Omicidio-suicidio, movente passionale. Il marito che ha ucciso la moglie per gelosia lasciando orfani i figli di 8, 13 e 16 anni. Sono stati proprio loro a dare l'allarme, con il più grande che è sceso in cortile per chiedere aiuto dopo aver sentito le urla e gli spari provenire dalla stanza della coppia.

ANTONIO DI RAZZA E LA MOGLIE

Il 50enne Antonio Di Razza (detto "Tony"), operaio metalmeccanico, durante un'accesa discussione con la moglie, Angela Gioiello, 39enne, casalinga, ha preso una pistola revolver che deteneva illegalmente e ha esploso un colpo in faccia alla donna, non lasciandole scampo. Poi ha rivolto l'arma contro la sua tempia e si è ammazzato.

Urla e spari che poco dopo le 17 di ieri pomeriggio hanno richiamato l'attenzione dell'intero vicinato […] Inutile è stata la corsa di alcuni familiari che abitano in una palazzina vicina e dei sanitari del 118 che, giunti con due ambulanze e una radio medica, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della coppia.

Sotto choc i tre figli, con il più grande che in quegli attimi concitati era sceso in strada nonostante fosse allettato a causa di un incidente subito pochi giorni fa. Sul posto sono arrivati i carabinieri […] Secondo alcuni testimoni prima degli spari l'uomo sarebbe stato visto scendere in cortile e recarsi verso l'auto, per poi fare ritorno in casa dopo pochi secondi. […] le attenzioni sono rivolte sul movente che sembra sia da ricercare in quella che negli ultimi tempi sarebbe stata un'attenzione morbosa da parte dell'uomo nei confronti della moglie.

Gelosia incontrollata, timori per un tradimento che avrebbero accecato Di Razza a tal punto da ammazzare la donna dando vita all'ennesimo caso di femminicidio tra le mura di casa. «Ieri sera erano stati a mangiare con noi una pizza a Varcaturo, li ho visti tranquilli, mai potevo pensare a una cosa del genere», ha raccontato […]. Qualche ora prima della tragedia la coppia, con la figlia più piccola, era stata a pranzo al McDonald's di Quarto. […]