“MIA FIGLIA COME BARRECA. ROBERTO AMATULLI LE HA FATTO IL LAVAGGIO DEL CERVELLO” – TONIA NEVIERA RACCONTA COME SUA FIGLIA SIA STATA SOGGIOGATA DAL SANTONE CITATO SPESSO DA GIOVANNI BARRECA, L’UOMO CHE HA STERMINATO LA FAMIGLIA AD ALTAVILLA MILICIA: “AMATULLI L’HA CONVINTA AD ABBANDONARE LA FAMIGLIA. LE DICEVA CHE IO, IL PADRE E I FIGLI ERAVAMO POSSEDUTI DAL DEMONIO. PRENDEVA A MORSI I FIGLI SE NON FACEVANO I BRAVI MENTRE STUDIAVANO ALLA BIBBIA. POI L’HO CACCIATA DI CASA”

Roberto Amatulli con Marianna la figlia di Tonia Neviera

«Ho provato a denunciare Roberto Amatulli perché, per colpa sua, mia figlia non era più in sé. Ma sono stata derisa, mi è stato detto che lei era grande e vaccinata, che forse si era solo innamorata e che è libera di fare ciò che voleva. Quell’uomo va fermato perché l’ha plagiata, è pericoloso. Per anni ho temuto che quello che è successo a Palermo potesse accadere a noi».

Tonia Neviera ha la voce decisa di chi, pur lottando da anni contro una situazione assurda, non ha alcuna intenzione di mollare. Con sua figlia Marianna, ex titolare di un centro estetico di successo da Bari, lei e il marito Franco non parlano dal gennaio 2019, cinque anni. I figli di Marianna, invece, non parlano con la madre da oltre tre anni e mezzo.

Il responsabile di questa vicenda, secondo Tonia, sarebbe l’autoproclamatosi pastore evangelico Roberto Amatulli, ex parrucchiere convinto di poter benedire, curare ed esorcizzare le persone che si affidano a lui. Sarebbe stato Amatulli a convincere Marianna ad abbandonare la famiglia facendole credere - tra le altre cose - che il padre, la madre e i figli fossero impossessati dal demonio.

Seguace di Amatulli, almeno sui social, era anche Giovanni Barreca, il 54enne reo confesso arrestato nei giorni scorsi per gli omicidi della moglie e dei due figli ad Altavilla Milicia, nel Palermitano. […] La sua storia, raccontata dalla testata locale «Quinto Potere», ha attirato le attenzioni di diverse trasmissioni nazionali.

Tonia, cosa è successo con sua figlia?

«Marianna, una ragazza solare e piena di vita, qualche anno fa aveva vissuto un periodo di crisi con il marito. Una cliente le aveva consigliato di rivolgersi ad Amatulli per un aiuto, e da lì è cambiato tutto».

Cioè?

«Innanzitutto lui ha fatto sì che si lasciasse con il marito, che smettesse di pagare le rate del mutuo di casa e che venisse a vivere con me e suo padre insieme ai figli. E l’ha convinta a dargli soldi per le sue “opere”. Ma le ha lavato il cervello al punto da renderla completamente sua succube. Con i figli non aveva più rapporto, non se ne prendeva cura, parlava solo di Dio e delle evangelizzazioni che doveva fare con Amatulli. L’unica attività che faceva con i figli era far studiare loro la Bibbia, spesso li portava nel garage adibito a “chiesa” da lui e, se non erano bravi, li prendeva a morsi o li metteva in punizione. Terribile».

Così in casa sono nate tensioni.

«Sì, perché diceva che noi fossimo posseduti dal demonio, mentre lei e Amatulli vivevano nel mondo di Dio e l’unico modo per salvarci era seguire lei e quello che considerava il suo profeta. Le ho detto di andarsene da casa per darle una scossa, poi ho presentato un esposto in Questura raccontando la situazione».

Dall’esposto è nata una battaglia legale per i figli di Marianna, suoi nipoti.

«Loro si sono ribellati, non volevano più vedere la madre perché ne avevano paura. Così da qualche anno io e mio marito, i nonni, ne abbiamo ottenuto l’affidamento […] ».

Sa dove si trova?

«No. Fino a quest’estate la si trovava nel suo centro estetico, poi è sparita. Vedo che va in giro con Amatulli, non so dove […] da tempo non la riconosco più».

Conosce altre persone che hanno vissuto una storia simile?

«So che una ragazza lo denunciò perché, dopo essersi rivolta a lui, fu trattata malissimo. Le tolse il cellulare, non le dava da mangiare, la rinchiuse nella sua “chiesa”, la convinse a non prendere più gli psicofarmaci prescritti. Ma non so come si sia evoluta la vicenda. Spero solo che quest’uomo venga fermato, perché è pericoloso».

