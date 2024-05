13 mag 2024 19:50

“MIA FIGLIA ILARIA E’ CANDIDATA ALLA EUROPEE MA IN CARCERE NON PUO’ VOTARE” - LA DENUNCIA DI ROBERTO SALIS: “I TERMINI DELLA CUSTODIA CAUTELARE SONO SCADUTI. C'È UNA PALESE VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI, IL GOVERNO ITALIANO INTERVENGA” - ILARIA SALIS È IN CARCERE IN BUDAPEST DAL FEBBRAIO 2023: "LE AUTORITÀ LE AVREBBERO DETTO CHE NON SANNO COME FARLA VOTARE DALLA DETENZIONE IN QUANTO STRANIERA..."