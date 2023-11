“MIA FIGLIA NON SI MUOVEVA, SEMBRAVA MORTA. È VIVA PER MIRACOLO..." – PARLA IL PADRE DELLA 28ENNE COLPITA DA UN CANE PRECIPITATO DA UNA FINESTRA AL TERZO PIANO DI VIA FRATTINA, A ROMA - L'UOMO SMENTISCE LA PADRONA DEL ROTTWEILER CHE SOSTIENE CHE IL CANE ABBIA SOLO SFIORATO LA DONNA, CHE SAREBBE CADUTA PER LO SPAVENTO: “MIA FIGLIA HA RIPORTATO UNA FRATTURA CRANICA SU TUTTO IL LATO SINISTRO DELLA TESTA. È STATA COLPITA ALL’ORECCHIO SINISTRO E RISCHIA DI PERDERE L’UDITO - LE SEMBRANO DANNI COMPATIBILI CON UNA SEMPLICE CADUTA?"

Estratto dell’articolo di Salvatore Giuffrida per www.repubblica.it

il rottweiler precipitato dal terzo piano in via frattina

“Mia figlia poteva morire, è stata colpita alla nuca da un cane di 60 chili, è viva per miracolo”. È sconvolto il padre di Ludovica, la ragazza di 28 anni ferita dal rottweiler caduto venerdì scorso dal terzo piano di un appartamento in via Frattina mentre passeggiava con la madre in pieno centro.

“Dopo che è stata colpita alla nuca per dieci minuti non ha dato alcun segno di vita. Era immersa in una pozza di sangue. Una tragedia del genere è inammissibile, da quel venerdì la nostra vita è cambiata”.

Titolare di un importante studio legale specializzato nel settore finanziario, 58 anni, l’uomo chiede di mantenere l’anonimato perché in questi giorni sui social e sul web sono apparsi tanti post e commenti contraddittori, anche di minaccia: l’obiettivo principale è difendere la privacy della famiglia. […]

“Sto sentendo tante falsità. Mia figlia è stata colpita da un cane di 60 chili e ha riportato una frattura cranica su tutto il lato sinistro della testa. È stata colpita anche all’orecchio sinistro e rischia di perdere l’udito: probabilmente dopo la gravidanza dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico molto delicato per recuperarlo almeno parzialmente.

Ha subito importanti traumi alla mandibola e ha i denti scheggiati, ha subito un parziale distacco della placenta ma per fortuna il feto è vitale e non rischia di perdere il bambino”. Eppure nei giorni scorsi il fidanzato di Emilia Pawlak, la padrona di Cody, ha detto che il cane non ha colpito la ragazza.

“Le sembrano danni compatibili con una semplice caduta? Mia figlia è viva per miracolo, il cane l’ha colpita alla nuca ma se l’avesse presa al centro della testa probabilmente non sarebbe viva”. Nei prossimi giorni la famiglia di Ludovica procederà a sporgere denuncia per fare luce su quanto successo. Di sicuro la ragazza sta meglio ma ancora oggi è ricoverata al Policlinico Umberto I e si trova sotto stretta osservazione di un’equipe medica con una gravidanza considerata a rischio.

La sua è una tragedia surreale: da tre anni vive a Losanna dove è manager di una importante organizzazione internazionale, ma era tornata giovedì a Roma per annunciare ai genitori la gravidanza e trascorrere in famiglia il compleanno.

“La sera prima ci ha annunciato la bellissima notizia e il giorno dopo, ovvero venerdì, mia moglie e mia figlia sono andate dal parrucchiere in centro. Una gioia, ero un padre al settimo cielo. Dopo isi sono concesse una passeggiata in centro a Roma: all’improvviso mia moglie sente un boato molto vicino, come uno sparo. Tutti scappano e mia moglie si gira e vede mia figlia sdraiata in terra in una enorme pozza di sangue che le usciva dietro la testa. Non si muoveva, sembrava morta”. […]