Dago-traduzione dal “New York Times”

Mia madre, che ha circa 70 anni ed è rimasta vedova circa un anno fa, sta lottando per adattarsi alla vita senza il marito. Essendo la sua unica figlia, anch'io sto lottando per trovare il modo di essere d'aiuto. Le finanze sono state una sfida particolare per lei; una preoccupazione è il costo degli abbonamenti alla TV via cavo e allo streaming.

Di recente ha aggiunto l'abbonamento a quattro diversi canali pornografici premium, aggiungendo 160 dollari al mese alla sua già esorbitante bolletta della TV via cavo. Sebbene mia madre sia un'avida utente di Internet, evidentemente non capisce che c'è molta pornografia gratuita disponibile online.

Devo parlarle di questo problema? Sono sconcertato dalla quantità di denaro che spende inutilmente per il porno, ma sono incredibilmente a disagio all'idea di doverne parlare. - Nome nascosto

La risposta del "New York Times":

A giudicare dalla sua lettera, l'accesso alla pornografia pone problemi particolari per quanto riguarda lo sviluppo sociale dei minori e il benessere finanziario degli anziani. Ora, far sapere a un genitore che secondo voi potrebbe spendere meno per il porno dovrebbe essere più facile che persuadere gli adolescenti che non sono pronti per questo. Ma i lettori non si meraviglieranno se lei teme questa prospettiva.

Perché le conversazioni tra genitori e figli sul sesso sono così difficili? Forse ha a che fare con il fatto che parlare di sesso a volte è esso stesso un atto sessuale. Inoltre, vostra madre potrebbe considerare la conoscenza delle sue spese via cavo come un'invasione della sua privacy.

Non avrete bisogno di ricordare che questo è stato un periodo di solitudine e di dolore per lei; vorrete essere di supporto senza essere invadenti. Ma la pornografia online è un fenomeno che esiste da quando lei aveva 40 anni; non dovete pensare che sia del tutto ignara di ciò che c'è là fuori. Potrebbero esserci altri problemi. Sua madre sarà in grado di trovare i contenuti specifici che desidera lontano dal mondo organizzato della televisione via cavo? Il suo televisore ha accesso al web?

In breve, dovreste fare un po' di compiti a casa ed essere sicuri di aver valutato correttamente la situazione. Poi potreste inviarle un'e-mail con alcune informazioni pertinenti. (Magari anche su un forum online dove potrebbe ricevere indicazioni da persone sconosciute).

Siate chiari sul fatto che state offrendo opzioni di intrattenimento economicamente vantaggiose, non controllate le sue scelte e non presumete di sapere cosa sia meglio. È vero che gli errori finanziari a volte sono un segno di un declino precoce, ma se questo è il caso, si manifesterà presto in altri modi. In questo momento, il vostro compito è quello di affrontare una questione delicata con tatto, umiltà e comprensione.