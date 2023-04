“MIA MADRE HA L’ALZHEIMER” – PUPO IN LACRIME A “OGGI È UN ALTRO GIORNO” RACCONTA LA BATTAGLIA DELLA MAMMA CONTRO LA MALATTIA: “NON L’ABBANDONERÀ MAI FINCHÉ POTRÒ. OGNI VOLTA CHE VADO VIA LE DICO: “IO TI PROTEGGERÒ SEMPRE PERCHÉ HO BISOGNO DI TE. E TU HAI BISOGNO DI ME”. E VEDO CHE SI ILLUMINA” – QUANDO A 12 ANNI TROVÒ LA MADRE CON UN ALTRO UOMO E QUANDO RISCHIÒ LA VITA IN RUSSIA… VIDEO

Pomeriggio di confessioni per Pupo con Serena Bortone a 'Oggi è un altro giorno'. Toccante il racconto che il cantante toscano ha fatto di sua mamma: è infatti scoppiato in lacrime nel ricordare alcuni momenti del loro rapporto oggi che lei lotta contro l'Alzheimer. Un rapporto molto forte, ma non per questo privo di momenti difficili.

Pupo, la mamma malata di Alzheimer

Sempre parlando di sua mamma, infatti, il cantante ha rivelato di quando dodicenne trovò sua mamma con un altro uomo e di come poi decise di rivelare tutto a suo padre. «È successo un casino, è venuto fuori tutto, ma poi loro non si sono mai lasciati».

Quando rischiò la vita in Russia

[...] «Ero in Russia negli anni '70, feci uno sgarbo e arrivò un signore che mi portò fuori dalla baita dicendomi che aveva un regalo per me: tirò fuori una pistola, scaricò cinque proiettili, me li diede in mano e mi sparò alle gambe», spiega l'artista. Per fortuna il colpo andò a vuoto. [...]

